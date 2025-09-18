La selección chilena Sub 20 y su nómina son la noticia del momento en el fútbol nacional, con miras al Mundial de la categoría que arranca en nuestro país el próximo 27 de septiembre.

Pese a quedar eliminado en el pasado sudamericano, la condición de anfitrión del Mundial le dio pasajes al equipo. Es ahí donde los más nostálgicos recuerdan histórica hazaña en el Sudamericano del 2001.

Corría la última jornada de la fase de grupos y la Roja jugaba a Bolivia. Con cinco titulares fuera por tarjetas amarillas y poca gente en el banco, fue el meta Eduardo Lobos que entró como delantero improvisado, siendo clave en el duelo.

El gol de arquero que celebró toda la selección chilena

Eduardo Lobos le dio la clasificación a la selección chilena Sub 20 en aquel hexagonal del Sudamericano del 2001, ingresando como “9” y marcando sorpresivamente el 3-1 ante Bolivia.

“Íbamos ganando 2-1, Bolivia nos estaba atacando y Héctor (Pinto) me dice en los últimos 10 minutos, ‘entra por José Luis Villanueva’. Me dice que presione esos 10 minutos, corrí ahogadísimo y muerto, jajajá”, recordó Lobos, en Te Quiero Ver de TNT Sports.

Publicidad

Publicidad

Fue así que llegaría el momento de la gloria con su gol que le dio el pase a la siguiente ronda a la selección chilena Sub 20, donde Lobos relata que “tuve la fortuna que Seba Pardo me da un pase en profundidad que nos clasificó al hexágonal y casi fuimos al Mundial después”.

“Fui el primer arquero que se vestía de jugador y hace un gol en el sudamericano. La sensación es única, fue un gol importante y es lindo“, cerró el histórico meta artillero de Chile en la Sub 20.

Publicidad