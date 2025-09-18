El Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Danilo Díaz, está ansioso y expectante por el duelo de Universidad de Chile, como visita contra Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La U quiere dar un paso a las semifinales.

Pero no será fácil, y eso lo tiene claro Danilo. De hecho, el comentarista detalló con nombre y apellido los jugadores con los que tiene que tener cuidado el Chuncho y Gustavo Álvarez esta noche en Lima.

“Uno observa el equipo de Alianza Lima y va el Nico Guerra de delantero, hay que ver cómo te juega el rival para esos dos centrales“, dijo Díaz en Radio ADN.

Agregó que “los centrales que puso Colo Colo el otro día eran rápidos, sin contención, pero eran centrales rápidos, no tan fuerte, pero Carlos Zambrano con Renzo Garcés en Alianza son centrales firmes”.

“Está Guillermo Enrique, que es un lateral derecho que jugó mucho en Argentina, y por la izquierda va Miguel Trauco, un jugador que pasa muy bien al ataque, que tiene buen centro y buen remate de media distancia”, complementó Danilo.

Añadió que “el fuerte de Alianza es el mediocampo con Fernando Gaibor y Sergio Peña. Gaibor, jugador que fue seleccionado ecuatoriano, jugador con buena zancada y manejo. Y Peña, seleccionado peruano, un jugador con recorrido”.

Por último, Danilo Díaz apuntó al jugador que más atención debe ponerle la U: “ojo con Eryc Castillo, que me tocó verlo harto este año en el inicio de este año, a Boca Juniors lo volvió loco, es un win rápido, un puntero rápido, encarador. Ganó la serie en ese partido, hay que tomarlo en consideración con el rival que se va enfrentar, va por el lado del Tucu Sepúlveda”.

La U visita a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La revancha está pactada para el jueves 25 en Coquimbo.

