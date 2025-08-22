El verdadero batacazo de Copa Libertadores se vivió en la altura de Ecuador, donde Tiago Nunes y Liga Deportiva Universitaria eliminaron al Botafogo, actual campeón del torneo.

Remontando el 1-0 de la ida y ganando por 2-0 en la tierra del Guayas, el ex entrenador de U Católica es el hombre del momento a nivel continental, llenándose de elogios.

Por contraparte, Davide Ancelotti sumó su primer fracaso al mando del club brasileño, en su primera aventura como DT en solitario tras separar su carrera de su padre, Carlo Ancelotti.

La explicación por porrazo en Copa Libertadores

Davide Ancelotti dio una particular explicación de su eliminación Botafogo a manos del LDU de Tiago Nunes, siendo viral y blanco de burlas tras su justificación en Copa Libertadores.

“En Europa no hay ciudades a 2800 metros de altura, ni tampoco tienes que viajar 6 horas para jugar un partido. Son cosas que hay que considerar”, dijo el heredero de Carlito, quien comanda a la selección de Brasil.

Y llamativa ha sido la carrera de Davide Ancelotti junto a su padre, donde ha pasado de ser preparador físico a segundo entrenador en los gigantes europeos por lo que pasó el multicampeón italiano.

En PSG y Real Madrid (2013 – 2015) las ofició como preparador físico, para posteriormente ser el segundo entrenador, sitial que lo tiene hoy al mando del eliminado Botafogo.

