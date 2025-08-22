Tiago Nunes salió de Universidad Católica a fines de mayo, luego de una campaña muy pobre en el elenco cruzad. Nunca le dio identidad de juego y los resultados fueron malos, al punto de quedar afuera de Copa Chile en fase de grupos este año.

Sin embargo el fútbol da revanchas. Tres meses después de que se fue de la UC, instaló a Liga de Quito en los cuartos de final de Copa Libertadores tras eliminar a Botafogo, el campeón vigente, al vencerlo 2-0 en Ecuador.

“Estamos en esta instancia porque somos un equipo grande acostumbrado a estos partidos. Las cinco estrellas que tenemos en la camiseta nos obliga a jugar como lo hacemos y buscar clasificar”, señaló el DT brasileño tras el partido.

Luego indició que “queremos representar siempre el fútbol de este equipo. Que el hincha se identifique con lo que trabajamos. Aspiramos a pelear para obtener un título para esta institución”.

Liga de Quito, a la “europea” para Nunes

Tiago Nunes asegura que el cuadro ecuatoriano está capacitado para enfrentar desafíos como equipo europeo, lo que queda demostrado en el tiempo real de juego.

“El partido en Río de Janeiro se jugó 62 minutos. Es un promedio europeo. Hoy jugamos 59. Esto es bueno para los hinchas y disfrutar. Hoy es tiempo de celebrar”, señaló el estratega.

Sobre su campañón, indica que lo tiene muy alegre. “Tuve la fortuna de ser campeón de Sudamericana (con Paranaense), pero en Libertadores no pude llegar antes a cuartos de final”, confesó.

Finalmente sostuvo que hay un gusto especial al vencer a un elenco compatriota. “Para mí tiene un sabor distinto eliminar a un equipo brasileño. Tenemos mucha alegría y la quiero compartir con los ecuatorianos y los hinchas de Liga“, cerró.

