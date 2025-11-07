La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) dio a conocer la lista de entrenadores nominados al mejor del año. Una lista en la que sorprende uno que estuvo hace poco en el fútbol chileno.

Se trata de Tiago Nunes, que en el primer semestre dirigió a Universidad Católica. Claro que no hizo una buena campaña con los cruzados y se marchó por la ventana a mitad de año.

Pocas semanas después llegó a Liga Deportiva Universitaria de Quito, elenco con el que hizo una gran Copa Libertadores al ubicarse entre los semifinalistas, instancia en la que cayó con Palmeiras.

Tiago Nunes estuvo este año en Católica

Otro técnico con paso por Chile es nominado

Tiago Nunes no es el único entrenador que está en el ranking que tiene un vínculo con Chile. También aparece Gustavo Costas, quien en el año 2022 estuvo en Palestino.

Costas está en la nominación

Luego de eso dirigió a la selección de Bolivia y el año pasado llegó a Racing Club, donde hizo grandes temporadas. El 2024 fue campeón de Copa Sudamericana y este año, al igual que Nunes, fue semifinalista de Copa Libertadores.

Los otros tres técnicos latinos que aparecen con la chance de ser los mejores del mundo son Vicente Sánchez (Cruz Azul), Filipe Luis (Flamengo) y Abel Ferreira (Palmeiras).

De Europa están Luis Enrique (PSG), Diego Simeone (Atlético Madrid), Enzo Maresca (Chelsea), Hansi Flick (Barcelona), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich), Xabi Alonso (Leverkusen/Real Madrid), Mikel Arteta (Arsenal), Simone Inzaghi (Inter/Al Hilal) y Antonio Conte (Napoli).

También aparecen el portugués Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns), Krunoslav Jurcic (Pyramids), Jesper Sorensen (Vancouver), Matthias Jaissle (Al Ahli) y Shigetoshi Hasebe (Kawasaki Frontale).