Anuncian cambios a Disney+: Esta es la única opción de ver online las señales de ESPN en Chile

Importantes cambios se avecinan para la cadena deportiva en las próximas semanas para los suscriptores de Chile y LATAM.

Por Franco Abatte

Los cambios se harán efectivo el próximo 11 de diciembre.
Disney+ revolucionó el mundo del streaming hace algunos años al comenzar a transmitir eventos deportivos en vivo, marcando una clara diferencia con Netflix y otras plataformas que hasta ese momento solo ofrecían series, películas y realities en su parrilla.

La compañía aprovechó la fuerza de ESPN en el mundo y sobre todo en Latinoamérica como su principal carta para esta nueva etapa. A través de ella, comenzó a emitir en vivo miles de eventos deportivos en todo el mundo, incluyendo boxeo, Fórmula 1, NBA, tenis y, por supuesto, las ligas más importantes del fútbol planetario.

Hasta ahora, el acceso se realiza mediante una suscripción mensual con dos planes disponibles: el Estándar, que incluye las señales de ESPN y ESPN 3, y el Premium, que ofrece todas las señales de ESPN. Sin embargo, esta modalidad está a punto de cambiar en este lado del mundo.

Se vienen cambios en Disney+ para la cadena ESPN

Según reportan varios medios latinoamericanos, incluido TyC Sports de Argentina, el próximo 11 de diciembre Disney+ aplicará un cambio importante en su servicio para este lado del mundo, las señales ESPN y ESPN 3 de la cadena deportiva dejarán de estar incluidos en el plan Estándar del servicio y se trasladarán exclusivamente al Premium.

De acuerdo a la información compartida, todo el contenido deportivo de ESPN, incluidos los eventos en vivo, programas y transmisiones exclusivas, pasará a estar incluido únicamente en el plan Premium de Disney+, el cual en Chile tiene un costo actual de 14.190 por mes.

De esta forma, el plan Estándar, cuyo precio va desde los $8.490 (con anuncios) a $10.390 por mes, queda sin contenido deportivo y solamente con acceso al contenido general de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, entre otros.

El sitio web de Disney+ confirma que solamente el plan Premium contará con las señales de ESPN.

El plan Premium de Disney+, en tanto, tendrá como gran plus todo el contenido anterior más todas las señales de ESPN (ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5, ESPN6, ESPN7 y ESPN Premium en Chile), además de miles de eventos exclusivos del deporte.

Esta actualización busca reorganizar el modelo de suscripción en la región por parte de Disney+ y así fortalecer su propuesta deportiva en su plan más alto.

Así funcionará Disney+ en Chile y LATAM desde el 11 de diciembre

(Imagen: @PS_SportsTV)

