¿Se reactiva lo de Darío Osorio? Olympique de Marsella sufre crisis total y figuras protagonizan pelea

Darío Osorio vive uno de sus mejores momentos en Europa y es seguido por los principales equipos del viejo continente. Sin embargo, en esta ventana de fichajes estuvo a detalles de llegar al Olympique de Marsella. Pese a los intentos de los franceses, no estuvieron cerca de lograr el acuerdo esperado.

Lo que en un momento significó un bajón importante para el seleccionado nacional, ahora se podría reactivar por un particular motivo. Es que en el inicio de la Ligue 1 vivió una polémica de aquellas y ahora se informa que hay quiebre total en el camarín.

Como ocurrió en las principales ligas de Europa, este fin de semana comenzaron la temporada oficialmente. En este caso Marsella visitó al Rennes, y pese a contar con un hombre más en cancha por la expulsión de Boudlal a los 31’, no pudo llevarse el triunfo. Para peor, en los descuentos Ludovic Blas marcó el 1-0 definitivo.

Resultado que desató una pelea de palabras mayores entre Adrien Rabiot y Jonathan Rowe. Según indicó RMC Sports, ambos elevaron el tono de la discusión y hasta se ofrecieron combos. Incluso el director deportivo, Mehdi Benatia, tuvo que separarlos.

La crisis del Marsella

Por lo mismo, el medio citado indica que desde la dirigencia se decidió separar a ambos jugadores del primer equipo. Incluso se estudia la opción de sancionarlos económicamente.

Decisión que provocó la indignación de los involucrados cuando aún va una sola fecha de la liga francesa y este sábado se miden ante el FC Paris. Por lo que no se descarta una posible salida antes del cierre de la ventana de contrataciones.

Cabe consignar que el mercado de fichajes de la Ligue 1 estará abierto hasta el 1 de septiembre. Por lo que de salir alguno de los involucrados, quedaría un cupo disponible para el chileno. En tanto, Darío Osorio tiene un costo de ocho millones de euros según Transfermakrt.