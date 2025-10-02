Casi un mes pasó desde que el delantero Darío Osorio debió salir de la concentración de la Selección Chilena por una lesión muscular, para que pudiera volver a la acción, y lo hizo en un momento histórico para el cuadro danés.

Por la segunda fecha de la fase de liga en UEFA Europa League, el elenco de Herning visitaba en Inglaterra al Nottingham Forest, dos veces ganador de Champions, y no conforme con regresar a las canchas, el nacional ayudó a su equipo para conseguir una hazaña.

Darío Osorio volvió a las canchas en Midtjylland

El oriundo de Hijuelas comenzó el cotejo en el banco de suplentes por decisión de su técnico Mike Tullberg, y desde aquel lugar observó cómo su equipo pavimentaba un cotejo en el que fue superado en todos los ítems, menos en el marcador.

El senegalés Ousmane Diao abrió la cuenta para el Midtjylland en el minuto 18. la ventaja les duró 240 segundos, cuando el suizo Dan Ndoye (22′) igualó para el Forest; pero dos minutos después, apareció el otro central, Mads Bech Sørensen (24′) para poner el 2-1 en Inglaterra.

Fue en el segundo tiempo que Darío Osorio volvió a las canchas. Con su camiseta ’11’ en la espalda, el ex Universidad de Chile ingresó en reemplazo de Aral Şimşir a los 56′, para posicionarse como habitualmente lo hace como volante derecho.

Desde ese lugar, el atacante logró recuperar la pelota tras quitarle el balón a Callum Hudson-Odoi, se fue sólo en demanda del arco inglés y realizó una precisa habilitación para que Valdemar Andreasen (90′) aumentara el marcador para Midtjylland.

Darío Osorio aportó con pase gol en la histórica victoria del Midtjylland (Getty Images)

El descuento del neozelandés Chris Wood (90+3′) sólo sirvió para decorar el marcador final que fue 3-2 para el equipo de Darío Osorio que sigue invicto en el certamen continental.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta histórica victoria en Inglaterra, Midtjylland es uno de los seis equipos con dos triunfos en igual números de fechas de la Europa League, para dejar al Nottingham Forest en el puesto 26° con sólo un punto.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo del chileno?

La escuadra de Darío Osorio volverá a la acción por la Superliga Danesa el próximo domingo 5 de octubre, cuando por la fecha 11 dispute el duelo ante su archirrival Copenhague desde las 13:00 horas (de Chile).