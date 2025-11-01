Damián Pizarro está atravesando un complejo presente en el Le Havre de Francia. Lamentablemente el formado en Colo Colo sigue sin consolidarse en Europa y por ahora pasa por el mismo calvario que vivió en el Udinese en la temporada pasada.

Ya van dos partidos en que el delantero de 20 años se ha quedado fuera de la convocatoria. Esa es la misma cantidad de compromisos que ha jugado hasta ahora, sumando apenas 26 minutos de acción en el país galo.

Por su fuera poco, su DT tampoco le da los mejores mensajes. Didier Digar, entrenador del Le Havre, aseguró en conferencia de prensa que “Damián Pizarro está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea”.

El enigmático mensaje de Pizarro en su Instagram

Pues buen con todo este contexto dado el atacante se la jugó con mandar un enigmático mensaje en su Instagram personal. Por medio sus historias, Pizarro subió una fotografía en blanco y negro de sus días jugando en Colo Colo.

Además y sin poner ningún texto, el atacante acompañó la imagen con dos emoticones: Uno de ellos era el de manos rezando, mientras que el otro es claramente un rosario.

Hay que recordar que Damián Pizarro está a préstamo en Le Havre por esta temporada, por lo que debe volver a Udinese a mediados del 2026. Con los blanquinegros tiene vínculo hasta el 2029, por lo que por lo menos en el corto plazo se ve difícil un retorno al Cacique.

Los números de Damián Pizarro en Colo Colo

El atacante de 20 años jugó en el Cacique un total de 58 partidos, siendo 36 por la Primera División, 13 en Copa Libertadores, siete en Copa Chile y dos en Copa Sudamericana. Anotó 12 goles y dio 8 asistencias en 3565 minutos de acción.