Lo que debía ser una fiesta terminó salvándose en la agonía de ser un duro revés. Este miércoles el Real Betis de Manuel Pellegrini se estrenó en la UEFA Europa League con un sufrido empate.

El elenco del Ingeniero, que sigue sin renovar su contrato, se vio las caras con el Nottingham Forest. Ahí hubo un verdugo de la U de Chile que fue a amargarle las cosas al entrenador chileno en España.

Igor Jesús, el ex goleador del Botafogo que dejara fuera de Copa Libertadores al Bulla, le marcó un doblete al cuadro Verdiblanco. Sin embargo, Antony se vistió de héroe para sellar un 2 a 2 que les da un punto de oro ante uno de los rivales más complejos que tienen en la fase liga.

El Betis de Manuel Pellegrini rescata un sufrido empate en la UEFA Europa League

El Real Betis tuvo que sufrir más de la cuenta para poder rescatar un empate en la UEFA Europa League. En su estreno en el certamen, el equipo de Manuel Pellegrini salvó una derrota para llevarse un 2 a 2 ante el Nottingham Forest en su estreno.

El Betis de Manuel Pellegrini sufrió una derrota en su estreno en la UEFA Europa League ante Nottingham Forest. Foto: Getty Images.

La apertura de la cuenta llegó a los 15′ minutos de juego cuando Cédric Bakambu fusiló el arco. Si bien hizo estallar las tribunas, la alegría duró poco ya que en los 18′ Igor Jesús aparecería para dejar todo igualado.

Para colmo, el atacante brasileño no se conformaría con uno y encontró su doblete en los 23′ de compromiso. Esto silenció a La Cartuja e instaló la incertidumbre en un Betis que, de local, tiene que hacerse fuerte a toda costa.

Pero como ya viene siendo costumbre desde la temporada pasada, los Verdiblancos tendrían a su héroe para ir al rescate. Con el reloj en 85′ y tras un pase cruzado en el área, Antony apareció por derecha para anotar el 2 a 2 definitivo.

El elenco del Ingeniero logra así sumar su primer punto en la presente edición del torneo y ahora pone la mira en el Ludogorets. Como visitante, el cuadro español deberá ir a buscar tres puntos para ir metiéndose en la parte alta de la tabla de posiciones.

El Real Betis de Manuel Pellegrini logra salvar una derrota y se queda con un empate con lo justo. Los Verdiblancos se quedaron con las ganas de un inicio glorioso en la UEFA Europa League y el margen de error se les reduce para lo que queda de fase liga.

¿Cuál es el próximo partido del Betis?

Manuel Pellegrini y Real Betis dan vuelta la página para enfocarse rápido en lo que se le viene en La Liga. Este domingo 28 de septiembre desde las 16:00 horas los Verdiblancos reciben al Osasuna.

Así está el Betis en la tabla de posiciones de la UEFA Europa League