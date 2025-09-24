Manuel Pellegrini vivirá un nuevo debut europeo este miércoles 24 de septiembre cuando vea acción por la primera jornada de la UEFA Europa League. Su conjunto, el Real Betis, recibirá en el Estadio La Cartuja de Sevilla al histórico elenco inglés del Nottingham Forest FC en uno de los ocho partidos de la Fase de Liga, donde además enfrentará al Feyenoord de Países Bajos, el Dinamo Zagreb de Croacia y Olympique de Lyon de Francia, entre otros.

¿Cómo llegan a este encuentro? El Betis buscará replicar en su aventura europea su buen desempeño en La Liga, donde se ubican 7° en la tabla de posiciones con 9 unidades en seis encuentros. Los ingleses, en tanto, viven un mal presente en Premier League, ubicándose 15° con apenas 5 puntos en cinco duelos disputados. Todos los detalles de este partidazo de Europa League a continuación, en RedGol.

Probables XI del Real Betis y Nottingham Forest:

Real Betis: Pau López, Héctor Bellerin, Natan, Rodríguez, Junior Firpo; Amrabat, Pablo Fornals; Antony, Lo Celso, Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández

Pau López, Héctor Bellerin, Natan, Rodríguez, Junior Firpo; Amrabat, Pablo Fornals; Antony, Lo Celso, Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández Nottingham Forest: Matz Sels; Oleksandr Zinchenko, Morato, Nikola Milenković y Nicolò Savona; Elliot Anderson y Douglas Luiz; Callum Hudson-Odoi, James McAtee y Dilane Bakwa; Chris Wood (Igor Jesus)

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Nottingham Forest?

Real Betis enfrenta al Nottingham Forest por la fecha 1 de la Fase de Liga de Europa League este miércoles 24 de septiembre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al Betis por Europa League?

El encuentro entre el Betis de Manuel Pellegrini y el Nottingham Forest podrás verlo completamente EN VIVO por la señal de TV de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo de forma ONLINE a través de la plataforma DISNEY+, ya sea que cuentes con planes Premium o Estándar.

El Betis debuta este miércoles por la Europa League 2025-26. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

