Manuel Pellegrini sabe que en la Roja están todos atentos a su renovación con el Betis. Es la sexta temporada que el experimentado director técnico chileno está al mando del cuadro verdiblanco. Pero todavía no se ha podido anunciar el acuerdo para extender su contrato, que expira en junio de 2026.

En ese contexto, y luego del empate 2-2 frente al Nottingham Forest por la Europa League, Pellegrini salió al paso del tema una vez más. Respondió una pregunta. Y sus palabras dieron origen a nuevas consultas por el tema que más urge a la dirigencia bética.

“No sé cuándo puede ser pronto. Lo he dicho en ocasiones anteriores, no quiero que la renovación sea la cosa principal. Jugamos jueves y domingo. Tanto para el club como para mí es bueno saber qué futuro va a tener. Si no, empiezan las incertidumbres, las especulaciones o estas preguntas constantes”, manifestó el DT bético.

Manuel Pellegrini sabe que puede ser su última temporada en el Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

Evidentemente es un tema que ya le aburre contestar. “No lo resolveré yo, pero mientras antes se sepa, mejor es”, dijo Pellegrini. Y un periodista lo puso en el escenario de que la institución aguarde hasta el final de la campaña para tomar la decisión final.

Algo que le daría cierta vía libre al Ingeniero. “No sólo depende del club si quiere esperar qué sucede en la temporada. Debemos tener una conversación con los dirigentes para estar seguros de cuál es el mejor camino, tanto para ellos como para mí“, expuso el DT, quien en agosto de 2020 se hizo cargo del equipo.

Toma nota la Roja: Pellegrini pone en duda su renovación con el Betis

Manuel Pellegrini es probablemente el único nombre chileno que causa consenso en la Roja, pero no habrá chances mientras siga su vínculo con el Betis, aunque la renovación se ha hecho esperar más de lo que todos quisieran. “No temo por mi futuro”, expuso el Ingeniero.

“Estoy muy feliz en el Betis, tengo una carrera larga y la voy a continuar seguramente unos años. Si es en el Betis, fenomenal. Y si no, la continuaremos en otro lugar”, fue la frase que disparó la preocupación en la hinchada bética. Y también las esperanzas de verlo alguna vez en el Equipo de Todos.

Prosiguió con sus palabras. “No quiero que esto se convierta en algo sobre la importancia de los partidos, estamos en dos competencias y todos debemos estar concentrados en lo que estamos haciendo. El menor problema que tenemos es el económico”, aclaró el DT, quien dirigió al Real Madrid, el Villarreal y el Málaga en el fútbol español.

Antony marcó el 2-2 del Betis ante el Nottingham Forest. (Aitor Alcalde/Getty Images).

“Tengo que conversar con el club para saber si ellos están convencidos de si el futuro es conmigo. Estaría muy contento terminar mi temporada acá tras seis años. No es un motivo económico el que nos ha hecho no renovar antes el contrato”, cerró Manuel Pellegrini. Habrá que ver si su camino sigue unido al del Real Betis. Cada vez da más la impresión de que no. El tiempo dirá…

