Antony está considerado el peor fichaje en la historia del Manchester United, pero incluso con ese terrible cartel, el Betis de España apostó sus fichas por él. Y vaya que le ha dado réditos a la escuadra que dirige el chileno Manuel Pellegrini, pues rápidamente se erigió como una figura.

Por si fuera poco, no sólo mostró su talento. También anotó tres goles en cuatro partidos disputados con la camiseta verdiblanca. Regaló una asistencia. Y en tres de esos encuentros fue escogido el jugador más destacado. Un presente radicalmente distinto al que vivió en los Diablos Rojos.

En su momento, el United desembolsó 95 millones de euros para quedarse con el brasileño. Pero ese monto nunca fue devuelto en la cancha. En 96 juegos disputados con uno de los clubes más importantes del mundo, Antony marcó 12 goles y repartió cinco pases-gol.

Antony sufrió mucho en el Manchester United y no pudo mostrar su máximo potencial. (Foto: Imago).

Un rendimiento muy inferior al presupuestado con esa inversión, que finalmente fue un despilfarro. Pero el jugador surgido en las inferiores del Sao Paulo tiene muy claro a qué se debe. Lo dijo todo en una entrevista con Real Betis TV. “Aquí me encontré conmigo mismo”, apuntó.

La respuesta resonó. Pero Antony tuvo más explicaciones, pues no todo tiene que ver directamente con la cancha, el camarín y el Old Trafford. La vida de un futbolista tiene mucho más afuera. Y a veces no resulta tan agradable, tal como le ocurrió a Alexis Sánchez en el Manchester United.

Publicidad

Publicidad

ver también Alexis Sánchez cuenta con detalles de lujo el llamado de Mourinho para fichar por el Manchester United

Antony explica por qué en el Betis renació tras su fracaso estrepitoso en Manchester United

Antony siente que dejar el Manchester United y pasar a préstamo al Betis fue lo mejor que le pudo pasar a su carrera. Encontró en el Benito Villamarín el respaldo irrestricto de Manuel Pellegrini. También de la hinchada, que ha reconocido su calidad en este ilusionante inicio de ciclo.

Antony celebró un gol en Bélgica ante el Gent. (Foto: Gerrit van Heulen | Imago).

Pero hubo otros aspectos importantes para el seleccionado brasileño. “Las personas de aquí son como nosotros en Brasil y el sol también ayuda mucho. La ciudad es mejor y estoy muy feliz”, reconoció. Una suerte de contrapunto con lo vidido en Manchester, donde hay mucha lluvia y días grises.

Publicidad

Publicidad

“Todos los días me despierto sonriendo y eso para mí es lo más importante”, sentenció Antony, que por estas horas afina algunos detalles para un duelo internacional de los béticos: este jueves 20, el cuadro del Ingeniero recibirá al Gent de Bélgica en la ronda de playoffs en la UEFA Conference League. La llave está muy avanzada para el cuadro andaluz, que celebró un 3-0 en la ida. Precisamente uno de los goles lo anotó el habilidoso atacante nacido en Osasco.