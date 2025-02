Real Betis y Manuel Pellegrini no lo han pasado bien en la presente campaña, por lo cual el último triunfo ante Gent por la Conference League fue un verdadero tanque de oxígeno.

Los Verdiblancos se han acostumbrado a dar que hablar en España y a nivel internacional de la mano del ingeniero. Sin embargo, en esta temporada la irregularidad se ha apoderado de ellos y los más extremistas, incluso han pedido por la salida del chileno.

El respiro de Manuel Pellegrini

La victoria por 3-0 ante Gent por la ida de los playoffs, en condición de visita, alejó por ahora la mala onda que había contra Pellegrini. El técnico del Betis quedó saltando en una pata y ahora espera que este sea el impulso que necesita el equipo para cerrar una buena campaña.

“Nos deja clasificación avanzada, pero no cerrada. El rendimiento fue mantener una idea, no cambiar nada. No nos permitían cosas puntuales sacar resultado ante el Bilbao o Celta, faltaba concentración. El convencimiento de la idea futbolística no lo cambiamos y el mejor camino fue creer en los momentos malos lo que uno hace“, explicó el chileno.

Manuel Pellegrini ahora trabaja con mayor tranquilidad. Imagen: Getty.

En La Liga de España, el Betis se encuentra en el 11° lugar, por lo que el triunfo en Bélgica ahora puede ser la inyección anímica para que el equipo crezca en solidez y confianza.

“Hacía falta un resultado, pero los futbolistas creían siempre. Hicieron buenos partidos con Bilbao y Celta, no cometimos errores. El grupo nunca dudó ni tuvo la estima baja, no creían que eran superados por los otros equipos”, detalló Manuel Pellegrini.

“El rendimiento no nos ha tenido contento, salvo hoy porque se lo debíamos a los hinchas. No sé si es el mejor triunfo, pero tuvimos la solidez que nos estaba faltando. El juego lo teníamos, pero no la solidez“, cerró el entrenador chileno.

El próximo desafío del Real Betis será como local ante Real Sociedad este domingo 16 de febrero, por La Liga. Pellegrini y los suyos buscan seguir por la senda del triunfo.

