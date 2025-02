El Real Betis está viviendo una situación atípica para Manuel Pellegrini, con una irregularidad que pone en peligro los objetivos del club. Por eso, el presidente salió a hablar fuerte.

La última derrota de los Verdiblancos dolió y mucho. Ganaban por 2-0, pero Celta de Vigo se los dio vuelta en los últimos 30 minutos y terminaron cayendo por 3-2. Cada vez son más voces las que reclaman contra la gestión del técnico chileno, quien no le ha podido encontrar solución a los problemas de esta campaña.

El presidente del Betis pide cambiar cosas

Ángel Haro, presidente del Betis, no está nada contento con el rendimiento del equipo. Si bien no habló de la continuidad de Manuel Pellegrini, sí manifestó su descontento por los resultados.

“Está siendo un año irregular, y es verdad que esto es una competición diferente. Ya el margen de error no lo tenemos, tampoco lo tenemos en La Liga, y ahora hay quedar el do de pecho porque todos los partidos que tengamos de aquí en adelante son prácticamente finales“, explicó el directivo a los medios españoles.

Pellegrini y Betis están en crisis. Imagen: Getty.

La caída contra Celta sigue doliendo en el ambiente de los Verdiblancos. “¿Cómo me tomé la derrota en Vigo? Pues mal, como cualquier bético, después de irnos 0-2 en el descanso, todo parecía que iba a ser un partido placentero y nos remontaron. Obviamente, no me gustó“, señaló Haro.

El presidente de Real Betis tiene claro que algo tiene que ser cambiado en el equipo. “Entre todos tenemos que poner todo lo que tengamos a nuestra disposición para cambiar un poco la dinámica y esa irregularidad que se viene repitiendo durante todo el año”, indicó.

Betis está en el 11° lugar de La Liga y este jueves 13 de febrero visita al Gent de Bélgica por la Conference League. No hay margen de error para el equipo y para el entrenador nacional. “Si haces lo mismo vas a tener los mismos resultados, entonces si tienes que modificar cosas, se tendrán que modificar“, cerró Ángel Haro.