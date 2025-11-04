Tras un paso para el olvido en River Plate, Gonzalo Tapia por fin parece consagrase en el extranjero en su paso por el Sao Paulo de Brasil. El chileno fue titular el pasado fin de semana en el 2-0 de su equipo sobre Vasco da Gama y ya comienza a sumar varios elogios.
Uno de ellos vino de su propio entrenador, el argentino Hernán Crespo, quien en conferencia de prensa valoró el aporte del chileno, quien además fue nominado nuevamente a la Roja para la fecha FIFA de noviembre.
El ex delantero afirmó a los medios que “el espíritu guerrero que tiene, de ir a luchar, pelear y jugar, nos ayudó. Tuvo una muy buena reacción. Después, claramente también uno tiene que pensar que necesitábamos un poquito más de energía adelante, por eso el cambio. Merecía seguir jugando”.
ver también
Católica se frota las manos: Sao Paulo evalúa comprar el pase de Gonzalo Tapia
“Llegó a un club grande como São Paulo, venía de otro importante como River, pero lo hizo con mucha humildad, con ganas de trabajar y de entender que necesitaba hacer un cambio”, agregó.
Gonzalo Tapia se ha podido consagrar en el fútbol brasileño. | Foto: Getty Images.
Para cerrar, Crespo declaró que “aquí encontró confianza en los compañeros y en el cuerpo técnico. Y está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces toca jugar, a veces entrar y a veces esperar, y ese es el tipo de jugador que, por lo menos, esta comisión técnica quiere. Cuando juega, marca la diferencia. Estoy muy contento con Gonzalo”.
Los números de Gonzalo Tapia
Con Sao Paulo el atacante de 23 años ha disputado un total de 14 partidos, siendo 13 por el Brasileirão y uno por la Copa de Brasil. Suma cuatro goles en 652 minutos de acción.
ver también
Hinchas de Sao Paulo están felices con Gonzalo Tapia tras su gol y les recuerda a Bob Esponja
¿Cuándo vuelve a jugar el Sao Paulo de Gonzalo Tapia?
El Tricolor Paulista regresará a la acción este miércoles 5 de noviembre cuando desde las 21:30 horas reciba al Flamengo en el Estadio Urbano Caldeira. Este duelo será válido por la fecha 32 del Brasileirão.