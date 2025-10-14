Lo que mostró durante su último paso por la Selección Chilena es una prueba fehaciente de lo bien que le hizo al delantero Gonzalo Tapia dejar River Plate y apostar por una oportunidad en Sao Paulo, donde se encontró con los goles.

Un desempeño que ya es destacado por su entrenador Hernán Crespo, quien dijo del chileno que “es una muy buena persona y un profesional increíble. Tiene muchas ganas de estar aquí”. Un deseo del argentino que podría concretarse.

Si bien el préstamo desde River hasta Sao Paulo se extiende hasta finales de junio del 2026, desde Brasil ya apuntan a una estrategia de parte del club paulista para hacerse definitivamente de la carta de Tapia, lo que beneficiaría a Universidad Católica, el club que lo vio nacer.

La millonaria decisión de Sao Paulo con Gonzalo Tapia

Según dio a conocer el periodista brasileño Alexsander Vieira, que sigue la actualidad de este club, la dirigencia “todavía no tiene previsto ejercer la opción de compra por su pase en este momento”. Aunque entregó un dato valioso al respecto.

“Sao Paulo considera que los valores por Gonzalo Tapia son razonables y accesibles si el delantero mantiene su nivel de rendimiento actual”, indicó el reportero en referencia a los US$2.2 millones de dólares que debiera pagarle a River por su pase.

Una prueba de fuego para el atacante chileno será la que tendrá este jueves 16 de octubre, cuando el Tricolor Paulista visite al Gremio de Porto Alegre del también nacional Alexander Aravena, donde se espera que el ex cruzado sea titular.

¿Cuánto recibiría Católica si compran el pase?

En caso que Sao Paulo decida adquirir a Gonzalo Tapia y pague la millonaria cifra a River Plate, Universidad Católica al tener un 20 por ciento de su pase, recibirá una cifra cercana a los US$500 mil dólares.

Los números del atacante en Brasil

Entre el Brasileirao y la Copa de Brasil, el chileno disputó hasta ahora un total de 422 minutos en cancha durante 10 juegos, en los cuales registra cuatro goles y recibió tres tarjetas amarillas.

