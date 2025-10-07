En Brasil está desatada la polémica por el arbitraje entre Sao Paulo y Palmeiras, el cual Hernán Crespo calificó de “escandaloso”. Claro que esto sirvió para que los hinchas de U. de Chile se burlaran del DT de Gonzalo Tapia.

Resulta que en el último partido entre el Tricolor Paulista y el Verdao, que terminó en derrota 3-2, hubo varias jugadas polémicas de las cuales el equipo de Tapia se quejó. Incluso, lanzaron un fuerte comunicado contra el arbitraje de Ramon Abatti Abel.

¿El peor arbitraje que vio Hernán Crespo?

Hernán Crespo, entrenador de Sao Paulo, no se aguantó nada tras la derrota ante Palmeiras y cuestionó la actuación del juez del partido ante Palmeiras. La jugada que más reclamaron, fue un claro penal a Gonzalo Tapia cuando ganaban por 2-0.

“Nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol como jugador y como entrenador. Hace 32 años, nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente”, indicó el técnico argentino del Tricolor Paulista.

Claro que estas palabras sonaron muy fuerte no solo en Brasil, sino que inesperadamente también entre los hinchas de Universidad de Chile. Resulta que Hernán Crespo vivió un hecho igual o más escandaloso en su etapa como jugador, aunque esa vez no fue la víctima.

En la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores de 1996, River Plate derrotaba por 1-0 a U. de Chile en Buenos Aires. Cuando terminaba el primer tiempo, Germán Burgos golpeó con sus puños a Esteban Valencia en el área. Era penal y hasta expulsión según el criterio de muchos. Sin embargo, el juez ecuatoriano Alfredo Rodas no sancionó nada. Los Millonarios pasaron a la final.

Hasta hoy, esa situación es recordada como una de las mayores polémicas del fútbol sudamericano, por no usar otro nombre. Crespo era delantero de River Plate, estaba en el terreno de juego, pero aquel error lo benefició a él y su equipo. Quizás por eso no lo recuerda como lo más escandaloso que vivió en 32 años de fútbol.

