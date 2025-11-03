Gonzalo Tapia vive un positivo momento en São Paulo, equipo con el que logró un nuevo triunfo tras vencer 2 a 0 a Vasco da Gama, donde el jugador chileno Gonzalo Tapia continúa posicionándose como una de las figuras del equipo brasileño.

El exjugador de Universidad Católica lleva 4 goles en el Brasileirao y se ha ganado la confianza de su DT, Hernán Crespo, quien se refirió, en conversación con AS, al presente Tapia. “Yo estoy muy contento con Gonza”.

DT de São Paulo analiza el presente de Gonzalo Tapia

El entrenador argentino señaló que el chileno ha cumplido con las expectativas. “Llegó a un club grande como São Paulo, venía de otro club importante como River, pero llegó con mucha humildad, con ganas de trabajar y entender que necesitaba hacer un cambio”.

ver también Doblan apuesta: Revelan el monto a pagar por el seleccionado chileno que revivió en Brasil

Añadiendo que en Brasil encontró la confianza de sus compañeros y el cuerpo técnico. “Lógicamente, aquí encontró confianza en los compañeros y en el cuerpo técnico. Y él está trabajando muchísimo para el equipo”.

“Sabe que a veces toca jugar, a veces entrar, a veces esperar y ese es el tipo de jugador que, por lo menos, esta comisión técnica quiere. Que acepta estar afuera, acepta jugar y cuando juega, marca la diferencia”.

El jugador llegó esta temporada al Brasileirao/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, Crespo destacó el nivel de Tapia frente a Vasco da Gama. “El espíritu guerrero que tiene de ir a luchar, pelear y jugar, nos ayudó. Tuvo una muy buena reacción. Después, claramente también uno tiene que pensar que necesitábamos un poquito más de energía adelante, por eso el cambio”.

“Merecía seguir jugando, pero también hay que entender que tenemos una secuencia de partidos y necesitamos dividir un poco la energía. Yo estoy muy contento con Gonzalo”, explicó.