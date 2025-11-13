U. Católica disputará tres finales para cumplir su objetivo en la Liga de Primera, donde quiere mantener el Chile 2 y clasificar a la Copa Libertadores. Hoy, los cruzados están segundos con 51 unidades, con un punto de ventaja sobre O’Higgins y tres sobre U. de Chile.

A la espera de cumplir con la misión de volver al máximo torneo internacional, la dirigencia se preocupa de la conformación del plantel para la próxima campaña.

En ese sentido, las negociaciones con Fernando Zampedri y Gary Medel son las que se toman la atención de los hinchas de la UC. Y es que los líderes del equipo de Daniel Garnero todavía no tienen confirmada su presencia para 2026, porque las conversaciones continúan.

Ahora, El Mercurio reveló por qué han demorado las renovaciones de los dos ídolos cruzados. Resulta que ambos futbolistas quieren firmar por las dos siguientes temporadas, pero la dirigencia les propone un año, aunque con la posibilidad de extensión por minutos disputados.

Exponen las situaciones de Fernando Zampedri y Gary Medel en U. Católica

Este desacuerdo es lo que ha demorado las renovaciones de Fernando Zampedri y Gary Medel en U. Católica. De todas formas, el diario nacional explica que la dirigencia quiere extender los contratos de ambos sí o sí, y que esperan que haya novedades antes de fin de mes.

A la espera de aquello, ambos jugadores se enfocan en el cierre de temporada de la UC, donde los cruzados enfrentarán a Palestino, Huachipato y Unión La Calera. Ganando todos estos encuentros, se quedarán con el Chile 2 e irán directo a la Copa Libertadores 2026.