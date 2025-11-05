Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Los 18 citados de U de Chile para enfrentar a Everton: hay un regreso en la delantera

Los azules recuperan uno de sus delanteros, que viene siendo titular con Gustavo Álvarez: Nicolás Guerra.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Gustavo Álvarez necesita de un triunfo ante Everton.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTGustavo Álvarez necesita de un triunfo ante Everton.

Universidad de Chile tiene un trascendental encuentro esta jornada cuando reciba a Everton, por la última de las fechas atrasadas que tienen los azules en la Liga de Primera 2025, en el estadio Santa Laura.

Los azules vienen de perder por 1-0 ante Huachipato, un marcador que les hizo perder mucho terreno en la pelea por el Chile 2 a la Copa Libertadores, el máximo objetivo al cual pueden pelear este año tras la coronación de Coquimbo Unido.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez no sacará el pie del acelerador, pese al gran desgaste que viene acumulando su plantel de jugadores y donde ya dieron muestras de cansancio ante los acereros en Talcahuano.

En ese sentido, en la lista de citados aparece una gran novedad que no estuvo el fin de semana y que, incluso, se apunta para ser titular esta jornada en Independencia: Nicolás Guerra.

Nicolás Guerra fue baja ante Huachipato. Foto: Andres Pina/Photosport

Nicolás Guerra fue baja ante Huachipato. Foto: Andres Pina/Photosport

¡Partido de infarto! La formación de U. de Chile contra Everton en la Liga de Primera

ver también

¡Partido de infarto! La formación de U. de Chile contra Everton en la Liga de Primera

¿Qué pasó con Nicolás Guerra en la U?

El delantero estuvo fuera de las canchas en el partido ante Huachipato disputado el domingo en el estadio CAP de Talcahuano, ya que arrastraba una fecha de castigo por tarjeras amarillas.

Publicidad

Por su parte, con su regreso, Álvarez puede darle nuevamente la confianza a uno que venía siendo titular en la delantera de los azules, en compañía de Lucas Di Yorio.

Esto, además, sumado a la ausencia de Lucas Assadi en el ataque, donde una lesión y la suspensión por tres fechas, lo mantendrán al margen de los partidos de la U.

La última promesa que se juramentó el plantel de U de Chile: “Nosotros queremos…”

ver también

La última promesa que se juramentó el plantel de U de Chile: “Nosotros queremos…”

Lista de citados:

  • 1.- Cristopher Toselli
    2.- Franco Calderón
    5.- Nicolás Ramírez
    7.- Maximiliano Guerrero
    8.- Israel Poblete
    9.- Leandro Fernández
  • 11.-Nicolás Guerra
    15.- Felipe Salomoni
    16.- Matías Sepúlveda
    17.- Fabián Hormazábal 
    18.- Lucas Di Yorio
    19.- Javier Altamirano
    20.- Charles Aránguiz
    21.- Marcelo Díaz
    22.- Matías Zaldivia
    25.- Gabriel Castellón
    27.- Rodrigo Contreras
    34.- Flavio Moya
Publicidad
Lee también
La fórmula de la U para clasificar como Chile 2 a la Libertadores
U de Chile

La fórmula de la U para clasificar como Chile 2 a la Libertadores

¿Qué canal que transmite U. de Chile vs. Everton por Liga de Primera?
U de Chile

¿Qué canal que transmite U. de Chile vs. Everton por Liga de Primera?

¿Dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Everton en Liga de Primera?
U de Chile

¿Dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Everton en Liga de Primera?

Pasó del fútbol a ser campeón internacional de taekwondo
Redsport

Pasó del fútbol a ser campeón internacional de taekwondo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo