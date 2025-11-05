Universidad de Chile tiene un trascendental encuentro esta jornada cuando reciba a Everton, por la última de las fechas atrasadas que tienen los azules en la Liga de Primera 2025, en el estadio Santa Laura.

Los azules vienen de perder por 1-0 ante Huachipato, un marcador que les hizo perder mucho terreno en la pelea por el Chile 2 a la Copa Libertadores, el máximo objetivo al cual pueden pelear este año tras la coronación de Coquimbo Unido.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez no sacará el pie del acelerador, pese al gran desgaste que viene acumulando su plantel de jugadores y donde ya dieron muestras de cansancio ante los acereros en Talcahuano.

En ese sentido, en la lista de citados aparece una gran novedad que no estuvo el fin de semana y que, incluso, se apunta para ser titular esta jornada en Independencia: Nicolás Guerra.

Nicolás Guerra fue baja ante Huachipato. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué pasó con Nicolás Guerra en la U?

El delantero estuvo fuera de las canchas en el partido ante Huachipato disputado el domingo en el estadio CAP de Talcahuano, ya que arrastraba una fecha de castigo por tarjeras amarillas.

Por su parte, con su regreso, Álvarez puede darle nuevamente la confianza a uno que venía siendo titular en la delantera de los azules, en compañía de Lucas Di Yorio.

Esto, además, sumado a la ausencia de Lucas Assadi en el ataque, donde una lesión y la suspensión por tres fechas, lo mantendrán al margen de los partidos de la U.

Lista de citados:

1.- Cristopher Toselli

2.- Franco Calderón

5.- Nicolás Ramírez

7.- Maximiliano Guerrero

8.- Israel Poblete

9.- Leandro Fernández

15.- Felipe Salomoni

16.- Matías Sepúlveda

17.- Fabián Hormazábal

18.- Lucas Di Yorio

19.- Javier Altamirano

20.- Charles Aránguiz

21.- Marcelo Díaz

22.- Matías Zaldivia

25.- Gabriel Castellón

27.- Rodrigo Contreras

34.- Flavio Moya

