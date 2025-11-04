A pocas fechas del final del campeonato, Universidad Católica sorprendió al revelar que el defensa Valber Huerta dejaba el equipo tras una temporada compleja donde solamente jugó un partido producto de las lesiones.

En un comunicado, el equipo reveló que el defensa rescindió su contrato con el club, el cual continuaba hasta el 2026. “Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC“.

Huerta ya tiene una decisión tomada sobre su futuro

El jugador de 32 años regresó a los Cruzados el 2024 tras una breve etapa en Toluca, donde arrastró una lesión en la rodilla izquierda que lo mantiene con pocos minutos en cancha, disputando solamente 8 minutos en Copa Chile con la UC.

Según revela El Deportivo, el multicampeón con la UC no buscará un nuevo club, sino que colgará los botines de forma definitiva.

“Tras meditarlo con su familia y su entorno más cercano, tomó la determinación de retirarse del fútbol debido a la complejidad de la lesión meniscal que lo afectaba hace tiempo y la cual no pudo superar”.

El jugador levantó 6 títulos con la UC y ahora colgará los botines/Photosport

Publicidad

Publicidad

La carrera de Valber Huerta

El jugador comenzó su historia en el fútbol junto a Universidad de Chile, club en el que debutó en el profesionalismo el año 2012.

Tras esto dio el salto fuera de Chile al sumarse al Granada B de España, regresando a préstamo a la Liga Nacional donde jugó en Huachipato y Colo Colo.

ver también Para competir en Libertadores: Ex UC despierta el interés de histórico club

En 2019 llegó a Universidad Católica donde encontró su mejor forma y se coronó campeón en 6 oportunidades, levantando la Supercopa Chile y el título de primera división.

Publicidad

Publicidad

El 2022 llega a la Liga Mexicana donde se suma al Toluca, pero debido a lesiones rescindió su contrato, regresando a la UC el 2024.