Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Aseguran que histórico club rechazó a jugador de la Roja por impactante motivo: “Múltiples problemas que…”

El jugador ya no estaría en los planes de su club para la próxima temporada y aseguran que en la búsqueda de un nuevo destino habría recibido un gran portazo.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Jugador de la roja pasa por tensos momentos en su club-
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJugador de la roja pasa por tensos momentos en su club-

Se acerca fin de año y con ello los distintos clubes comienzan a mover sus piezas para lo que será la temporada 2026, donde revelan que un jugador de la Selección Chilena podría pasar por tensos momentos, ya que tras no ser considerado en su club actual, otro equipo también habría rechazado sus servicios.

Igor Lichnovsky no pasa por un gran presente en el Club América, puesto que las Águilas no lo tendrían entre sus planes para la nueva temporada.

A esto se suma, que además de liberar un cupo extranjero, el equipo que dirige André Jadine lo querría fuera para “para reducir la toxicidad que provoca en el grupo“, según señaló el Diario Récord.

Aseguran que Lichnovsky fue ofrecido a otro grande de México

El jugador ha tenido una temporada muy irregular con el América, donde no ha encontrado lugar en la escuadra titular, a lo que se suman las lesiones.

“Reducir la toxicidad”: Afirman que jugador de la Roja quedaría sin equipo por inesperado motivo

ver también

“Reducir la toxicidad”: Afirman que jugador de la Roja quedaría sin equipo por inesperado motivo

Por estos motivos y con la esperanza de sacarlo del “nido”, en México habrían ofrecido Lichnovsky al Pachuca de la Liga Mexicana, situación con la que aseguran él mismo estaba de acuerdo. Pero los Tuzos no habrían estado de acuerdo.

El jugador podría estar viviendo sus últimas semanas como jugador de las Águilas (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

El jugador podría estar viviendo sus últimas semanas como jugador de las Águilas (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Publicidad

Según revela recogen medios partidarios de las Águilas “América Monumental”, el jugador no llegaría al Pachuca, ya que “la directiva de los Tuzos habría rechazado la operación debido a los múltiples problemas que ha generado el chileno en el América

“Principalmente en temas de indisciplina, debido al estilo de vida que llega Igor Lichnovsky como figura pública”, señalaron.

Lee también
La cruda razón que dejaría sin equipo a jugador de la Roja
Selección Chilena

La cruda razón que dejaría sin equipo a jugador de la Roja

¿A la U? Revelan tajante postura del América con Igor Lichnovsky
Chile

¿A la U? Revelan tajante postura del América con Igor Lichnovsky

En México avisan quién será el primer refuerzo de U. de Chile
U de Chile

En México avisan quién será el primer refuerzo de U. de Chile

Vera y su llegada a Puerto Montt: "Te lo pido porque eres colocolino"
Chile

Vera y su llegada a Puerto Montt: "Te lo pido porque eres colocolino"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo