Se acerca fin de año y con ello los distintos clubes comienzan a mover sus piezas para lo que será la temporada 2026, donde revelan que un jugador de la Selección Chilena podría pasar por tensos momentos, ya que tras no ser considerado en su club actual, otro equipo también habría rechazado sus servicios.

Igor Lichnovsky no pasa por un gran presente en el Club América, puesto que las Águilas no lo tendrían entre sus planes para la nueva temporada.

A esto se suma, que además de liberar un cupo extranjero, el equipo que dirige André Jadine lo querría fuera para “para reducir la toxicidad que provoca en el grupo“, según señaló el Diario Récord.

Aseguran que Lichnovsky fue ofrecido a otro grande de México

El jugador ha tenido una temporada muy irregular con el América, donde no ha encontrado lugar en la escuadra titular, a lo que se suman las lesiones.

ver también “Reducir la toxicidad”: Afirman que jugador de la Roja quedaría sin equipo por inesperado motivo

Por estos motivos y con la esperanza de sacarlo del “nido”, en México habrían ofrecido Lichnovsky al Pachuca de la Liga Mexicana, situación con la que aseguran él mismo estaba de acuerdo. Pero los Tuzos no habrían estado de acuerdo.

El jugador podría estar viviendo sus últimas semanas como jugador de las Águilas (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Según revela recogen medios partidarios de las Águilas “América Monumental”, el jugador no llegaría al Pachuca, ya que “la directiva de los Tuzos habría rechazado la operación debido a los múltiples problemas que ha generado el chileno en el América“

“Principalmente en temas de indisciplina, debido al estilo de vida que llega Igor Lichnovsky como figura pública”, señalaron.