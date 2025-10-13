Continúa el sueño continental para Colo Colo, que ya está en las semifinales de la Copa Libertadores femenina. Las albas superaron la fase de grupos con puntaje perfecto y en los cuartos de final vencieron a Libertad para meterse entre las cuatro mejores de América.
Ahora, el Cacique enfrentará a Deportivo Cali, que eliminó a Sao Paulo, por un cupo a la final del torneo. El duelo de semifinales está programado para este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.
La campaña que lidera Tatiele Silveira, quien además está invicta en el torneo local con 26 triunfos en 26 partidos, ilusiona a todos los hinchas. Después de la clasificación, la DT explicó la clave detrás del éxito de sus dirigidas, apuntando al valor y respeto que sienten en la institución.
“Esto no se gana en dos días, es una construcción desde Chile y desde las copas anteriores. Hoy nos sentimos valoradas por nuestro club y nuestra gente, y feliz por entregarle estas alegrías de vuelta”, declaró Silveira.
“Nos sentimos valoradas por Colo Colo y nuestra gente”, dice Tatiele Silveira | Conmebol
La clave del éxito de Colo Colo fem: “Respeto, valoración y reconocimiento”
“Es un sentimiento de mucho orgullo el poder representar a este club y aportar al fútbol femenino chileno, porque esto es a nombre de todos. No ganamos solamente en Colo Colo, gana el fútbol femenino de Chile“, manifestó Tatiele Silveira tras la clasificación.
“Sé todo el sacrificio de las chicas que año a año han buscado estructura, respeto, valoración y reconocimientos, y siento que Colo Colo dentro de los cuatro mejores equipos de Sudamérica valoriza al fútbol femenino chileno”, concluyó.