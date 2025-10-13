Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores femenina

Tatiele Silveira explica la clave del momento de Colo Colo femenino: “Nos sentimos valoradas”

Tatiele Silveira, entrenadora de Colo Colo, dejó estas palabras sobre el momento del equipo y la clasificación en Copa Libertadores femenina.

Por Javiera García L.

Esto dijo Tatiele Silveira en Colo Colo
© ConmebolEsto dijo Tatiele Silveira en Colo Colo

Continúa el sueño continental para Colo Colo, que ya está en las semifinales de la Copa Libertadores femenina. Las albas superaron la fase de grupos con puntaje perfecto y en los cuartos de final vencieron a Libertad para meterse entre las cuatro mejores de América.

Ahora, el Cacique enfrentará a Deportivo Cali, que eliminó a Sao Paulo, por un cupo a la final del torneo. El duelo de semifinales está programado para este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

La campaña que lidera Tatiele Silveira, quien además está invicta en el torneo local con 26 triunfos en 26 partidos, ilusiona a todos los hinchas. Después de la clasificación, la DT explicó la clave detrás del éxito de sus dirigidas, apuntando al valor y respeto que sienten en la institución.

Esto no se gana en dos días, es una construcción desde Chile y desde las copas anteriores. Hoy nos sentimos valoradas por nuestro club y nuestra gente, y feliz por entregarle estas alegrías de vuelta”, declaró Silveira.

“Nos sentimos valoradas por Colo Colo y nuestra gente”, dice Tatiele Silveira | Conmebol

“Nos sentimos valoradas por Colo Colo y nuestra gente”, dice Tatiele Silveira | Conmebol

La épica celebración de Tatiele Silveira con la prensa tras la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores

ver también

La épica celebración de Tatiele Silveira con la prensa tras la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores

La clave del éxito de Colo Colo fem: “Respeto, valoración y reconocimiento”

“Es un sentimiento de mucho orgullo el poder representar a este club y aportar al fútbol femenino chileno, porque esto es a nombre de todos. No ganamos solamente en Colo Colo, gana el fútbol femenino de Chile“, manifestó Tatiele Silveira tras la clasificación.

Publicidad

Sé todo el sacrificio de las chicas que año a año han buscado estructura, respeto, valoración y reconocimientos, y siento que Colo Colo dentro de los cuatro mejores equipos de Sudamérica valoriza al fútbol femenino chileno”, concluyó.

Lee también
¡Histórico! El millonario premio que se juega Colo Colo en Libertadores
Femenino

¡Histórico! El millonario premio que se juega Colo Colo en Libertadores

La épica celebración de Tatiele Silveira con la prensa tras la clasificación
Femenino

La épica celebración de Tatiele Silveira con la prensa tras la clasificación

Un hincha más: el mensaje de Vidal a Colo Colo fem por la clasificación
Femenino

Un hincha más: el mensaje de Vidal a Colo Colo fem por la clasificación

Formación: La U cambia medio equipo para medirse con Palestino
U de Chile

Formación: La U cambia medio equipo para medirse con Palestino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo