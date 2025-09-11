Harold Mayne-Nicholls fue la gran sorpresa del reciente debate presidencial en Chile, donde los ocho candidatos a La Moneda dejaron virales momentos en sus intercambios. Y ahí, el amigo de Marcelo Bielsa dio que hablar.

“Cuando trabajé con él, conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra, es un hombre incorruptible”, dijo el ahora DT de Uruguay, tras el duelo de la selección chilena contra los celestes.

Por eso, las miradas y las redes sociales se centraron en el ex presidente de la ANFP durante el debate, quien en un tono calmado destacó por su “aterrizada” propuesta. Eso sí, hubo un viral momento en que le paró los carros a otro candidato.

Mayne-Nicholls y el viral con Eduardo Artés

Harold Mayne-Nicholls fue usado como ejemplo por el candidato Eduardo Artés, quien se equivocó al llamarlo Michael en vivo y en directo al ex mandamás de la ANFP. El propio Harold lo repasó al instante, encendiendo las redes sociales.

“Michael es mi primo”, dijo, tras el “ninguneo” que sacó risas virtuales, ante lo cual Artés corrigió al instante. “Harold. Tiene razón de cualquier manera. Es necesario… Él dice organizaciones vecinales, yo voy más allá”, se retractó.

En cuanto al hombre que trabajó codo a codo con Marcelo Bielsa, los balances dejaron con buena sensación a Harold Mayne-Nicholls tras el debate en su lucha por ir al sillón de La Moneda. Eso, por sus dichos y tono en la discusión.

“Creo que quien gobierna este país tiene que tener un poco de humanidad. Yo he estado con jóvenes de Vietnam, de Laos, de Camboya mutilados por una mina antipersonal”, dijo, humanizando su participación.

