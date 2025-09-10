La presencia de Marcelo Bielsa en Chile fue muy llamativa tanto para hinchas, periodistas deportivos y jugadores que alguna vez compartieron con el Loco, en su paso como DT de la selección chilena.

Uno de los encuentros que tuvo el rosarino fue con Fernando Meneses, quien alcanzó a jugar siete encuentros bajo el mandato del actual estratega de Uruguay.

Fue el ex Colo Colo y U. Católica quien mostró el encuentro que tuvo con Bielsa en el Estadio Nacional, asegurando que no olvidaba el entrenador una de sus grandes virtudes.

“Fer querido, que gusto verte. Ese chanfle en los centros”, fue lo que posteó junto a un abrazo que le dio a la salida del encuentro entre Chile y Uruguay por las eliminatorias.

Los partidos de Meneses con Bielsa

Fernando Meneses no alcanzó a jugar tanto con Marcelo Bielsa, pues la competencia por estar en la selección chilena era muy fuerte. A pesar de eso, lo califica como “el mejor entrenador que tuve”.

Publicidad

Publicidad

Meneses jugando por la Roja

De hecho jamás pudo jugar en un partido oficial, ya que solamente sumó minutos en encuentros amistosos bajo la tutela del Loco.

ver también Expertos dan la lista de “10 a 12 jugadores” que Bielsa visualiza en la selección chilena del futuro

El primero de ellos fue ante México, en Estados Unidos, en el 2008. Luego estuvo ante Honduras, Trinidad y Tobago, Ucrania, Emiratos Árabes y Omán.

Publicidad

Publicidad

En el último encuentro de Bielsa en la Roja fue titular: fue ante Estados Unidos, en enero del 2011, en el empate 1-1. Pocos días después de ese duelo, Bielsa renunciaría como estratega de la selección chilena.