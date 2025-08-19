Wilson Vásquez es una figura conocida en el mundo fútbol. Fue parte del staff de La Roja por 18 años como utilero, cargo que le permitió ver en primer plano a la selección chilena como campeona de América en dos oportunidades.

En su paso en Juan Pinto Durán compartió con grandes figuras, no obstante, a principios de este 2025 se conoció de su salida del staff por decisión de la Federación. Ahora fue de la cancha y con un rol más protagónico en que su etapa como utilero, Vásquez, tuvo una íntima y honesta entrevista con Rodrigo Sepúlveda en el programa Te lo Cedo de Zapping Sports.

El histórico utilero de la selección compartió grandes recuerdos y confesiones inéditas sobre su relación con los jugadores de la “Generación Dorada” y también se dio el tiempo de hablar de los distintos presidentes de la ANFP para los que trabajó.

ver también Lo echaron de la Selección Chilena y decidió a desmentir los rumores de su salida: “Se generó algo que no existía”

Su relación con los Presidentes de la ANFP:

De todos ellos, Vásquez destacó la figura de Harold Mayne-Nicholls, a quien describió como un “caballero” que siempre mostró respeto por su trabajo. Afirmó que Mayne-Nicholls fue el primer presidente que le “abrió las puertas” en la selección y por eso le tiene un aprecio especial.

Sobre el apoyo a la carrera presidencial de su exjefe, Vásquez no dudó en mostrar su respaldo. Asegurando que votaría por él y que incluso se inscribió en la página para apoyarlo como candidato.

En cuanto a su relación con Sergio Jadue, Vásquez fue más crítico, desestimando la idea de que los logros de La Roja bajo su mandato fueran gracias a él. Tal como el expresidente de Calera argumentó meses atrás. Ante esto, Vásquez señaló que la “teoría se cae” porque el equipo siguió ganando títulos después de su salida, demostrando que el mérito fue de los jugadores, no del dirigente. Eso sí, reconoció que durante su gestión también consiguieron mejoras concretas en su trabajo.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, cerró su análisis contando su experiencia con Pablo Milad, indicando que fue la más amarga, esto porque se mostró decepcionado por la forma en que se dio su salida de la selección, tras casi 18 años de servicio. Aunque no tuvo una mala relación con él, agregó: “no sé si él me echó, pero debía estar enterado. No me llamó ni me dio explicaciones. Fueron casi 18 años, uno espera otra salida”.

Wilson Vásquez llegó a La Roja el 2007 como parte del staff de Marcelo Bielsa. (Foto: Instagram Wilvas7)

Su amistad con los jugadores y su opinión de Bielsa:

Vásquez también se refirió a la estrecha relación que formó con los jugadores de La Roja, a quienes trató con respeto y cariño, y de quienes recibió lo mismo. Revelando una amistad especial con Mauricio Isla, a quien considera parte de su familia: “Mauro nos consideró como familia en cosas muy positivas de su vida. Eso nos dio instancias de conversación y de disfrutar”.

Publicidad

Publicidad

Con respecto a su relación con Marcelo Bielsa, con quien compartió entre 2007 y 2011, señaló: “Bielsa fue el técnico más profesional y el más genio con el que trabajé. (…) Transformaba movimientos del partido en ejercicios de práctica para que los jugadores los repitieran hasta el día del partido. Me exigía precisión en todo: los cuadrados iguales, las medidas exactas, hasta dibujar planos de los entrenamientos como un ingeniero”, relató. Finalmente, recordó cómo el rosarino le enseñó a “no ponerse techo y a profesionalizar” cada detalle de su labor.