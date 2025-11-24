¿Chile al Mundial? Las “nuevas Eliminatorias” provocan un fuerte quiebre en la Conmebol

Todavía no se juega el Mundial de 2026 y hay una gran polémica en la Conmebol de cara al Mundial de 2030, que tendrá a tres selecciones sudamericanas como anfitrionas.

Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de la Copa del Mundo del centenario, por lo que se espera que los tres equipos tengan un cupo asegurado en el certamen, lo que desordena por completo a las Eliminatorias.

Si los tres países tienen las clasificación como organizadores, y si la FIFA le mantiene los 6.5 cupos a la Conmebol, los siete equipos restantes simplemente lucharán por no ser últimos de las Eliminatorias, que en el peor de los casos se asegura un repechaje.

ver también ¡Ahora sí! La movida de Conmebol que deja a La Roja clasificada al Mundial 2030

Negativa a la Liga de las Naciones de la Conmebol

Si la Confederación Sudamericana de Fútbol mantiene los 6.5 cupos para el Mundial de 2030 no habrá competencia en las Eliminatorias, por lo que en Luque están pensando en cambiar el formato.

La idea que surge en Paraguay es que se juegue un torneo al estilo de la Liga de Naciones de Europa, situación que no genera consenso entre los presidentes de las federaciones sudamericanas, debido a que las Clasificatorias pierden total valor.

Chile y Perú se pueden ver beneficiados con el nuevo formato. Foto: Sipa/Photosport

Publicidad

Publicidad

El periodista argentino Juan José Buscalia reveló que aún no se confirma la Liga de Naciones y ya tiene detractores.

“Hay más de un dirigente que no ve con buenos ojos de que nazca una Liga de Naciones porque creen que no despertará tanto interés en el público y, por ello, no tendrá los mismos niveles de audiencia, no se podrá cobrar tanto por los derechos de televisación, los sponsors responderán de manera inferior y, además, no se venderán tantas entradas”, dijo el comentarista en el programa Mano a Mano.

Todavía no está claro qué pasará con las Eliminatorias, pero el rumor de que casi toda la Conmebol dirá presente en el Mundial de 2030 toma fuerza.

Publicidad

Publicidad