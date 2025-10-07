El concierto de Tiny Desk que realizó 31 Minutos en Washington ha sido furor en nuestro país: en un día ya superó los 2.600.000 visualizaciones y los comentarios son todos positivos.

Entre las canciones de Freddy Turbina y Bailan sin César, muchos futboleros se dieron cuenta de un detalle: aparece el escudo de Colo Colo en el computador del cantante Pablo Ilabaca.

La insignia de Colo Colo en el computador del músico Pablo Ilabaca

Creador de 31 Minutos es fanático de Colo Colo

Lo cierto es que hay una conexión fuerte entre los títeres y el fútbol, debido a que Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa, es fiel seguidor del Cacique desde que era muy pequeño.

En una entrevista concedida a El País, se sinceró al respecto. “Soy fanático del fútbol, del Colo Colo. Cuando era chico, como mi equipo no tenía estadio, jugaba muchas veces en el Santa Laura“, contó.

Su amor por los albos es una tradición familiar. De hecho en sus redes contó que “mi abuelo Alfredo Montenegro compró acciones para la construcción del Estadio David Arellano”.

Álvaro Díaz, fanático del fútbol y de Colo Colo

Asegura que le fascina ir a La Catedral de Independencia. “Me encanta porque se parece más a los estadios argentinos, ingleses, por el ángulo, por lo cerca que tienes a los jugadores”, señala.

Indica que por eso va varias veces a ver a la Unión Española. “Compras la entrada 10 minutos antes. Es agradable, están las mismas personas, las mechadas que venden abajo son súper ricas. Es un panorama perfecto para ir con un niño de 8 o 9 años“, sostiene Díaz.

De hecho piensa, como la mayoría del mundo, que el fútbol es un espectáculo para disfrutar junto a la familia. “Si les sacas la barra brava, el fútbol es familiar. A veces voy a ver al Colo, pero ya no es una experiencia agradable por lo que pasa afuera y dentro de la cancha”, señala.

También cuenta que se animaba a entrar a una cancha, aunque el paso de los años lo hizo retirarse. “Durante 25 años jugué con amigos en San Carlos de Apoquindo, hasta los 45 años. Hoy tengo 52”, declara.

En su Instagram, Álvaro Díaz no sube muchas publicaciones futboleras. Pero sí hay un agradecimiento a Chamaco Valdés y una ironía por el astrólogo de Jorge Almirón, asegurando que con él Colo Colo iba a resolver sus problemas deportivos.

También se puede ver su influencia futbolera en 31 Minutos al ser el creador Balón Von Bola (una especie de Sapo Livingsonte) y entrevistas al Chico Terry, un niño que no quería estudiar y solamente jugar a la pelota.