Está todo dicho. Este domingo a partir de las 15:00 hrs, Colo Colo y Universidad de Chile animarán la Supercopa de Chile en el Estadio Santa Laura, el duelo más postergado del 2025.

El trofeo que dirime al monarca entre el campeón del Campeonato Nacional frente al de la Copa Chile se dará en un contexto muy particular, tras varias polémicas.

Luego de que el partido fuera pospuesto en varias ocasiones, encontrando como fecha definitiva el 14 de septiembre, la Supercopa espera por un nuevo dueño. Pero todo eso se dará en un escenario fuera de lo común para muchos fanáticos.

El lamento de Colo Colo para la Supercopa de Chile 2025

El partido que protagoniza Colo Colo ante Universidad de Chile tendrá un aforo de casi 10 mil espectadores, más específicamente de 9.950 personas, pero con una bajísima venta de entradas.

Según el último reporte entregado por parte de la ANFP, más de 1.000 boletos ya fueron adquiridos, a lo que atribuyen a la incertidumbre por si se jugaba o no la Supercopa.

Un hecho que desde el Cacique lamentan, considerando que el duelo que protagonizan ante los azules es uno de los más esperados, sin importar el contexto en que jueguen.

“Yo creo que es lamentable. Sobre todo por lo que es un partido así, es una final, es un clásico. Esto debería ser una fiesta, creo yo, tanto para nosotros como para los otros equipos”, comentó Vicente Pizarro en la tradicional “conferencia de capitanes”.

La Supercopa, a diferencia de los partidos de la Liga de Primera, se jugará con un aforo reducido, y con una venta de entradas muy baja hasta el cierre de esta edición. Foto: Photosport.

“Y termina siendo una semana entre que se va a jugar, que no se va a jugar. Creo que al final lo más lindo de estos partidos es el ambiente. Lo vimos en el último clásico se jugó, más allá del resultado, creo que eso es lo más lindo de estos partidos“, sentencia el jugador albo.

En el Cacique se enfocan en el próximo partido

El poco público que adornará la Supercopa es un tema para los dirigidos de Fernando Ortiz, pero lo ven como una herramienta rápida de adaptación de cara al duelo de este domingo en el Santa Laura.

De hecho, lo que más destaca Vicente Pizarro es que tendrán la obligación de salir a proponer ante Universidad de Chile desde el primer minuto.

“Y obviamente que genera poca tranquilidad de todos porque no hay gente en el estadio, el estado en la cancha termina siendo determinante. Pero ya a esta altura creo que hay que adaptarse rápido y pensar en el partido que es muy importante y obviamente luchamos por un título, así que tenemos la obligación de ir a buscar el partido”, cierra el Vicho.

