Resta apenas un día para que la bullada Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile por fin se juegue. El Estadio Santa Laura está a la espera que ambos campeones del 2024 se vean las caras en un Superclásico que promete ser apasionante.

Por el lado del Cacique además se vivirá el esperado debut del argentino Fernando Ortiz como entrenador. Curiosamente en este partido el DT de 47 años, que nunca ha ganando un título como entrenador, podría ganar su primer trofeo en el comienzo de su ciclo en el Monumental.

Para tener el mejor de los inicios es que Ortiz ha tenido varios días para planificar este encuentro. Son varias las fórmulas que ha probado para dar con su oncena ideal, incluso dando oportunidades a varios juveniles.

Sin embargo, fue en el entrenamiento de hoy sábado en que optó por dejar los experimentos de lado para probar la formación definitiva que saldrá a la cancha este domingo. Y ojo, que lo hará con una notable ausencia en el mediocampo.

La formación de Colo Colo para la Supercopa 2025

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, Ortiz se la jugará por dejar afuera a Arturo Vidal para este compromiso. En cambio, el que se perfila como titular en la medular es Esteban Pavez, quien se repartirá labores en la contención junto a Vicente Pizarro.

Unos metros más arriba los que toman camiseta de titular son Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández. En tanto, como única en punta estará el argentino Javier Correa.

Fernando Ortiz se la jugará por dejar en la banca a Arturo Vidal para el Colo Colo vs U de Chile por la Supercopa 2025. | Foto: Photosport.

Así las cosas, la formación de Colo Colo para esta Supercopa ante la U será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro y Esteban Pavez en la contención; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández varios metros más arriba; Javier Correa en ofensiva.

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025?

Albos y azules enfrentarán el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.