Una noticia que remeció al campeonato fue la salida de Eduardo Rubio en Colo Colo, quien estaba a cargo de la serie de proyección del equipo, en donde decidió presentar su renuncia al considerar que su ciclo estaba cumplido.

En conversación con AS, el exjugador de equipos como Colo Colo, Universidad Católica y Unión Española, señaló que su salida del equipo de proyección, al que llegó el año 2017, fue algo muy meditado. “Llevaba mucho tiempo buscando seguir progresando, desde principios de año… Estaba mentalizado en el club, pero también en el futuro”.

La salida de Eduardo Rubio

El exjugador actualmente se encuentra trabajando en SG Academy, en Estados Unidos, y señaló que su decisión fue muy analizada, hablando con la gerencia deportiva para darle su decisión y luego a Héctor Tapia.

Eduardo Rubio dejó el equipo de proyección de Colo Colo /Photosport

“Él me agradeció por todo… Estuve prácticamente 10 años ahí, desarrollándome como técnico, así que estoy muy agradecido”.

Agregando que “soy una persona que, cuando está en un lugar, lo deja todo. Siempre ayudé a los chicos, independiente de la categoría, y estuve a full para entregar la mayor cantidad de herramientas, para que lleguen de la mejor manera al primer equipo. Hice un montón de cosas”.

Asimismo, comentó que el club reconoció su trabajo. “Colo Colo me agradeció por todo, hice mucho (…) Si yo me pongo a comparar con Católica y la U, ellos no ganaron nada en la Sub 21“.

Sobre si siente si le falto algo por cumplir y si está conforme con su paso por el club, Rubio señaló: “Hubo años donde nosotros ganamos tres títulos y muchos llegaron a la Selección. También hubo años donde tuvimos a 14 chicos en el primer equipo y debutaron de seis a ocho”.

“Este año fuimos el único equipo con chicos en la Roja Sub 20 que no estaban en el primer equipo. Y así fuimos consiguiendo títulos, logrando que los chicos tengan contrato y que también jueguen”.

