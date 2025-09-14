La era de Fernando Ortiz en Colo Colo arranca oficialmente esta tarde. El Cacique enfrenta a la U de Chile en la definición de la Supercopa, duelo para el que ya tiene formación confirmada.

El técnico llegó al Estadio Monumental luego del triunfo en el Superclásico por la Liga de Primera y tuvo dos semanas de trabajo para conocer al plantel. Tras sus primeros días, el Tano implementa su esquema de 4-2-3-1 en el que tendrá grandes sorpresas.

Y es que a diferencia de lo visto en aquel triunfo en la Ruca días atrás, el DT mete cambios en la oncena del Cacique. Arturo Vidal será el principal ausente, mientras que en ofensiva aparece un nombre que tomó fuerza en las últimas prácticas.

Fernando Ortiz se estrena en Colo Colo con una formación llena de sorpresas para la Supercopa ante la U

Se acaba el misterio y Colo Colo ya tiene su primera formación del proceso de Fernando Ortiz. El Tano para un 4-2-3-1 que tendrá dos cambios a lo visto en el Superclásico ante la U hace algunos días atrás.

Fernando Ortiz arranca su era en Colo Colo con una formación que llama la atención a los hinchas para la Supercopa ante la U. Foto: Colo Colo.

Pese a que en los entrenamiento utilizó al canterano Eduardo Villanueva, en el arco las cosas no se moverán. Fernando De Paul sigue firme como el portero titular del Eterno Campeón y buscará mantener el nivel que mostró en el Monumental.

En la defensa las cosas tampoco cambiarán, ya que el DT apuesta por mantener el fondo que celebró el Superclásico pasado. Es decir, serán Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg los encargados de proteger la defensa alba.

En el mediocampo es donde comienzan las novedades. Sin Arturo Vidal ni Víctor Felipe Méndez, Colo Colo apuesta por una dupla de contención con Vicente Pizarro y Esteban Pavez. A ellos se suman Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández, la gran sorpresa de la jornada.

Esto deja en delantera a un solo referente de área. Javier Correa tendrá la misión de ir a buscar los goles que permitan conseguir el título y así arreglar en algo el terrible centenario que ha tenido el Eterno Campeón.

De esta forma, Fernando Ortiz se estrena en la banca de Colo Colo en la Supercopa ante la U con la siguiente formación: Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Vicente Pizarro y Esteban Pavez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández en la ofensiva; y Javier Correa en delantera.

¿A qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Con su formación ya definida, Colo Colo sólo espera por el pitazo inicial de la Supercopa de Chile ante la U. El Cacique y el Bulla chocan en el Estadio Santa Laura este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

