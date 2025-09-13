¡Llegó el día tan esperado! Después de meses de incertidumbre, aplazamientos y una serie de polémicas que pusieron en duda su realización, finalmente este domingo 14 de septiembre se disputará la Supercopa de Chile 2025 entre Colo Colo, flamante campeón de la Liga de Primera 2024, y la Universidad de Chile, actual monarca de la Copa Chile 2024.

La previa de este encuentro estuvo marcada por múltiples dudas y tensiones. De hecho, recién este viernes las autoridades políticas y deportivas confirmaron de manera definitiva que el partido se llevaría a cabo, despejando así las últimas incógnitas que mantenían en vilo a hinchas y medios.

La negativa inicial de Azul Azul y de la propia Municipalidad de Independencia había puesto en jaque la organización, no obstante, el Superclásico va y este domingo habrá nuevo Supercampeón. Conoce todos los detalles de este increíble clásico, a continuación, en RedGol.

¿Dónde y a qué hora juegan Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa?

El enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Supercopa 2025 se juega este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas de Chile.

Tal como acontece con los partidos por la Primera División, el partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión a través de la señal de TNT SPORTS Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 99 (HD)

Si prefieres la opción ONLINE, la Supercopa 2025 también irá por streaming a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

TNT Sports transmitirá la Supercopa 2025 por TV y por streaming. (Foto: TNT Sports)

Palmarés de la Supercopa de Chile 2025:

La Supercopa de Chile es un trofeo relativamente nuevo en el fútbol chileno, con solo 12 ediciones, pero que tiene a Colo Colo liderando el registro –junto a la UC- con 4 títulos.

Los albos han levantado este trofeo las temporadas 2017, 2018, 2022 y 2024, mientras que la Universidad de Chile solo lo ha conseguido en una oportunidad. Esto ocurrió hace diez años, el 2015.