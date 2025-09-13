Mauricio Pinilla se alinea con Borghi y le resta valor a la Supercopa: “Para lo único que sirve…”

Este domingo 14 de septiembre se disputará la Supercopa de Chile 2025, un choque que llega rodeado de polémicas entre los conjuntos de Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura de Independencia.

El torneo, que originalmente debía jugarse en febrero, fue aplazado en reiteradas ocasiones hasta fijarse en esta fecha. Sin embargo, la programación no cayó bien en la gente de la U, que incluso amenazó con afrontarlo con un equipo juvenil, ya que el compromiso se ubica a solo cuatro días del crucial duelo de ida ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La situación también generó reacciones en el ambiente futbolístico. Uno de los más críticos fue Claudio Borghi, quien minimizó la importancia del certamen calificándolo como una “copita”. En las últimas horas, esa visión fue respaldada por un exgoleador azul y compañero del “Bichi” en la cadena de ESPN, Mauricio Pinilla.

Pinilla respalda las palabras de Borghi: “Es una copita”

Durante la transmisión del programa ESPN F90, se le consultó a algunas personas sobre la relevancia de la Supercopa, entre ellos apareció la figura de Mauricio Pinilla, que fiel a su estilo, no dudó en alinearse con las palabras de Borghi:“Estoy totalmente de acuerdo con el Bichi, es una copita”, afirmó.

El exdelantero no se quedó ahí y explicó las razones por la que la Supercopa fue perdiendo relevancia: “Se cambió la fecha, el nervio competitivo y la emoción de jugarla apenas comenzado el año era seguramente el periodo más importante para disputarla, estaba la rencilla, la adrenalina de disputar ese partido y yo creo que hoy día ya no tiene ninguna trascendencia” agregó.

Finalmente, Pinilla aprovechó la instancia para lanzarle una indirecta al nuevo DT del Cacique, Fernando Ortíz, cuestionado por su falta de títulos como entrenador: “Para lo único que serviría es para darle el primer título al técnico de Colo Colo, porque creo que no ha ganado nunca ninguno”, cerró.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. U. de Chile y dónde ver EN VIVO?