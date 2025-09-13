Colo Colo alista su oncena titular para enfrentar a Universidad de Chile por la Supercopa, donde tiene importantes sorpresas en la alineación que prepara el técnico Fernando Ortiz.

En el debut del nuevo entrenador de los albos en la banca del Cacique, tiene importantes novedades que, al menos, probó hasta el entrenamiento de la jornada del viernes en el estadio Monumental.

En ese sentido, la gran sorpresa en el once estelar para enfrentar a los azules la tiene el nombre de Manley Clervaux, quien se ha ido ganando la confianza del técnico, algo que no tuvo con Jorge Almirón.

El formado en las inferiores de Colo Colo, por el momento, es de todo gusto de Ortiz, quien ha destacado su potencia física y su condición de ir al ataque en todo momento.

Manley Clerveauxha sido la gran sorpresa de los últimos entrenamientos de Colo Colo. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

¿Cuál es la formación de Colo Colo para la Supercopa?

Así al menos lo detallaron en DSports, donde dejan en claro que Fernando Ortiz ha ido mutando en varias alternativas de un once titular para enfrentar a Universidad de Chile.

La última formación que probó fue con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal y Esteban Pavez en la contención; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Manley Clervaux más adelantados para dejar en solitario arriba a Javier Correa.

Por lo mismo, aseguran que esta jornada en el estadio Monumental puede ocurrir un cambio, teniendo en cuenta de que para esta oncena no utilizó a Vicente Pizarro, uno que debería ser indiscutido.

Pese a todo, el despegue de Manley Clervaux es apuntado como una de las grande sorpresas que tendrá Colo Colo en el estadio Santa Laura, lo que debe ser ratificado esta jornada.

