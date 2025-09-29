Fue durante el último encuentro de Colo Colo en el Estadio Monumental donde su presidente Aníbal Mosa sorprendió a todos los hinchas con una importante novedad de cara al cierre de la temporada 2025 en Liga de Primera.

“Hace tiempo tenemos un acuerdo para arrendar el Estadio Nacional por si tenemos algún problema con la cancha para ese día 27 (de octubre) para jugar con Limache“, indicó el directivo en referencia al concierto que dará en Macul la banda Imagine Dragons el martes 21 de ese mes.

A raíz de este acontecimiento, tenemos que entrar al túnel del tiempo para recordar cuándo fue la última ocasión en que Colo Colo hizo de local en el principal recinto deportivo del país, que fue su casa hasta 1989 cuando inauguraron el Monumental.

La última vez que Colo Colo fue local en Estadio Nacional

Si bien el Cacique supo enfrentar en este recinto a equipos como Universidad Católica, Palestino, Barnechea, Santiago Morning, Audax Italiano y Unión Española, en todas estas ocasiones lo hizo en condición de visitante.

Para buscar el último juego donde Colo Colo fue local en el Estadio Nacional nos tenemos que remontar al 2 de julio del 2006, es decir hace más de 19 años, y no fue un partido cualquiera, sino uno que quedó en los anales de la historia del Cacique.

En aquella ocasión, ante más de 62 mil espectadores, perdió 1-0 con Universidad de Chile en la Final Vuelta del Torneo de Apertura 2006, lo que dejó una igualdad global por 2-2 que llevó todo a la definición por penales, donde los albos ganaron por 4-2. El inolvidable “campeón en tu cara“.

¿Cuándo es el próximo juego del Cacique?

Pero para que Colo Colo vuelva a la acción por Liga de Primera falta bastante. Será el fin de semana del 19 de octubre, cuando deba visitar al puntero Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.