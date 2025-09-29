Colo Colo le ganó 4-0 a Iquique en un encuentro donde se vio un mejor rendimiento de Arturo Vidal, algo que no ocurría hace baste tiempo con el King.

El nuevo DT Fernando Ortiz lo paró como volante de contención, delante de los centrales, y se le vio bastante ordenado. Por lo mismo, ya se especula que jugando ahí mandará a la banca a Esteban Pavez.

La ventaja de Vidal por sobre Pavez

Así lo señaló el ex futbolista Carlos Villanueva, quien en TNT Sports explicó por qué Ortiz seguramente seguirá usando en esa posición al ex volante de Juventus y Barcelona.

“Tiene una salida más limpia. Depende del rival, pero Pavez tiene más la marca, ese es su sello más positivo, algo que Vidal igual lo puede hacer”, señala en primera instancia.

Arturo Vidal jugó un buen partido ante Iquique

Sin embargo dice que la gran ventaja es con la pelota. “Cuando recibe con el campo de frente es más claro y limpio, encuentra pases entre líneas con mayor facilidad”, detalla.

También destaca que tenga claro lo que tiene que hacer en su nuevo rol como volante de contención. “Su función está más clara con el entrenador de hoy, será más ordenado y no se saldrá de su posición”, agrega el Piña.

Finalmente indica que “también va de la mano de la conversación que tuvieron (Vidal con Ortiz). Si es claro el entrenador y le dice lo que necesita, eso ayuda mucho. Y el equipo le cree en el trabajo al técnico”.

Habrá que ver si en la vuelta al campeonato, el 19 de octubre ante Coquimbo, se vuelve a ver a un Arturo Vidal en ese rol en el mediocampo.

