Audax Italiano quedó eliminado de Copa Chile de manera dramática, al perder 4-2 con Huachipato en la semifinal de vuelta. De esta forma, se acabó el sueño de conseguir un título tras 68 años.

La última vuelta olímpica del elenco audino data de 1957, cuando consiguió su cuarta estrella en el campeonato nacional. Por eso la desazón era enorme en los itálicos, partiendo por su capitán, Leo Valencia.

El volante tuvo la chance de mandar todo a la tanda de penales en el último minuto, cuando tuvo una pena máxima. Lo cobró muy mal y lo tapó el portero Rodrigo Odriozola, sellando así el final del encuentro.

“Se termina esta ilusión para todos”, manifestó Valencia en sus redes sociales, lamentando que no se haya podido llegar a la final del certamen.

Leo Valencia falló un penal decisivo en Audax ante Huachipato

Las disculpas de Leo Valencia

Leo Valencia manifestó palabras de agradecimiento hacia los hinchas que viajaron hasta Talcahuano, pues fueron bastantes los que apoyaron al cuadro que dirige el Coto Ribera.

Publicidad

Publicidad

“Sólo agradecer a todos nuestros hinchas por bancarnos y viajar a apoyarnos. Perdón por ese penal”, manifestó por haber errado en el último instante un disparo tan decisivo.

ver también ¡Cuesta arriba! El duro golpe que le da Audax Italiano a Colo Colo por las copas internacionales

Cerró señalando “perdón por acabar con esta ilusión de todos“, entendiendo que era la oportunidad propicia de ganar un campeonato después de tanto tiempo.

Huachipato ahora espera rival para la final del duelo que jugarán Deportes La Serena contra Deportes Limache. En la ida, jugada en la V Región, ganaron los tomateros por 2-0.

Publicidad