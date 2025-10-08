Jaime García había alabado desde el comienzo la realización de la Copa Bío Bío, torneo que fue comparado con un estadual brasileño. Por eso mismo, fue bautizado como Penquistao. Finalmente fue Deportes Concepción el equipo que se quedó con el certamen.

Los lilas vencieron por la cuenta mínima a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo. Un solitario gol de Carlos Escobar le dio la victoria al León de Collao. Y tras el cotejo, García sacó la voz para explicar el desenlace del encuentro. “Aprovecharon la instancia en el primer tiempo”, dijo el DT en La Liga 2D.

“En el segundo fue mucho más equilibrado. Ellos jugaron muy bien, fueron un justo ganador. Tuvimos un error en el primer tiempo. Más a la larga, ellos tuvieron posibilidades muy claras. El tema es así, no hay que redondear mucho. No tuvimos la capacidad de concretar”, agregó el DT, quien hace pocos días celebró el paso a la gran final de la Copa Chile.

Jaime García tuvo palabras elogiosas para la Copa Bío Bío 2025. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Tuvo más para analizar el partido. “Uno tiene que decirlo, ellos tuvieron paciencia y tranquilidad para replegarse cuando nosotros buscamos el empate”, aseguró el otrora defensor central, quien llegó al estadio CAP tras haber dirigido a Santiago Wanderers en la Primera B.

Jaime García valora la Copa Bío Bío y pide que la hagan de nuevo

Para Jaime García, participar en la Copa Bío Bío sólo trajo cuestiones positivas. A pesar de la derrota en el juego final ante Deportes Concepción. “En concreto, por toda la gente de Huachipato fue un bonito espectáculo. Es un lindo torneo”, graficó el entrenador.

“Ojalá que se replique por mucho más tiempo. Me gustó, este campeonato, sentí que da otras cosas. Minutos. Y ahora que terminó, es justo que me quede con la misma alegría”, manifestó García, quien desde el comienzo se mostró a favor de esta competencia regional.

Jaime García logró llegar a la final de la Copa Chile junto al Huachi: espera por Limache o La Serena. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

Y también puede quedarse con varias lecciones para el desenlace de la Liga de Primera y la gran final de la Copa Chile. “Al perder sacas muchas más cosas positivas y negativas. Cuando uno habla tiene que ser consecuente”, sentenció Jaime García, quien espera tener una nueva edición de este torneo.

