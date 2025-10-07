Es tendencia:
Afirman que se vive el primer cruce entre Colo Colo y la U en el mercado de fichajes

Aún no termina la temporada 2025 y los clubes grandes están pensando en los refuerzos para la campaña de 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo y la U quieren al mismo jugador.
Colo Colo y la U quieren al mismo jugador.

Colo Colo y Universidad de Chile pasan por un momento totalmente diferente en la temporada 2025. Mientras los albos no ganarán nada, los azules sueñan con levantar la Copa Sudamericana.

El Cacique ha protagonizado una desastrosa campaña, con cambio de entrenador incluida. En tanto, la U está en semifinales del torneo internacional, donde se medirá con Lanús.

Ambos equipos viven realidades totalmente diferentes, sin embargo, piensan de la misma manera, ya que se dio a conocer que tienen al mismo objetivo en el mercado de fichajes para 2026.

Colo Colo y la U quieren a Maximiliano Gutiérrez como fichaje

Tanto Colo Colo como la U tienen en la mira al mismo jugador, Maximiliano Gutiérrez, figura del Huachipato finalista de la Copa Chile.

“Desde el Estadio Monumental también desean al número 28 de la usina, por lo cual estamos en presencia de la primera batalla de la U ante los de blanco pensando en la temporada que viene“, señalaron en el medio partidario La Magia Azul.

Maximiliano Gutiérrez es seguido en el mercado. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“Sin duda, se ha convertido en un jugador muy apetecido en el medio y ya el más grande como es la U y su archirrival, pusieron sus ojos en él. ¿Qué pasará? Está por verse”, agregaron.

La ventaja para el fichaje la tiene Universidad de Chile, casi hermano de Huachipato, club con el que todos los años hacen millonarias negociaciones que dejan muy contentos a sus directivos.

