Una de las polémicas de la fecha 27 de la Liga de Primera se dio en el partido entre O’Higgins y Ñublense en El Teniente, donde el local se impuso por 4-2. Ronald Fuentes, DT de los chillanejos, tuvo un fuerte encontrón con el árbitro Piero Maza en Rancagua.

Todo ocurrió después de que Gabriel Graciani viera la tarjeta roja a los 25′. La banca visitante explotó contra Maza por esta decisión y lo terminó pagando caro, porque Ronald Fuentes y el preparador de arqueros de Ñublense, Claudio Osses, fueron expulsados.

En su informe, el árbitro no dejó ningún detalle fuera y acusó que ambos recibieron la tarjeta roja por “conducta inadecuada dentro del banco“. En específico, Maza denunció que tanto Fuentes como Osses insultaron al cuerpo arbitral del partido por la expulsión de Graciani.

En el caso del DT, el informe arbitral redactado por Maza dice que “luego de una sanción, se refiere al árbitro central a viva voz: ‘No te hiciste el guapo en Argentina y te haces el guapo aquí, cul…“. Y, ahora, Ronald Fuentes conoce su castigo por toda esta polémica.

El castigo a Ronald Fuentes tras su polémica con Piero Maza

En la audiencia de este 11 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió darle una fecha de castigo a Ronald Fuentes por su expulsión. Con esto, el DT se perderá el partido entre Ñublense y Huachipato por la fecha 28, a disputarse el lunes 24 de noviembre.

Claudio Osses, preparador de arqueros que también fue expulsado, recibió una sanción mucho más severa: tres encuentros. Según el informe arbitral, Osses insultó tanto a Piero Maza como a su cuarto árbitro, Jorge Oses, llamando a este último “hijo de p…” y “cag… de mier…”