Clemente Montes aún no renueva con Universidad Católica y por lo mismo, mucho se especula sobre dónde jugará la temporada 2026, y en medio de esto se reveló que hay un club fuera de Chile que estaría interesado en el delantero.

El jugador estuvo presente en el lanzamiento de la Copa UC Sub 17 donde se refirió a su futuro en la Franja. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”.

El histórico club que buscaría el fichaje de Clemente Montes

Según revela Punto Cruzado, el club Huracán de Argentina estaría buscando reforzar la temporada 2026 donde el jugador de los Cruzados entró en su radar. En donde el medio revela que a pesar de que aún no hay ofertas formales, si han ocurrido conversaciones con el entorno del jugador.

El club trasandino actualmente marcha en el puesto número 11, lejos de la zona de clasificación a las competencias internacionales, por lo que de cara a la temporada 2026 buscarán mejorar la ofensiva.

Clemente Montes habla de la posibilidad de jugar fuera de Chile

El jugador se refirió a las opciones de dar el salto internacional, comentando “me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo”, recoge La Tercera.

En la misma línea, se refirió al presente de la UC, que está cerca de cerrar la clasificación a Copa Libertadores. “Hace mucho tiempo que no juego este campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.

En la misma línea, el jugador abordó su ausencia de la última nominación de la Roja. “El entrenador tendrá su decisión, yo la respeto. Tengo que preocuparme de seguir andando bien en el club. Si uno hace bien las cosas, después el resto se da solo”.