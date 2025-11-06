Lucas Assadi se encuentra suspendido en Universidad de Chile por el castigo recibido tras el Clásico Universitario contra la Católica. De todas formas el habilidoso canterano azul no puede jugar.

Assadi sufrió en el mismo clásico contra la UC una lesión musculotendinosa en los isquiotibiales y él mismo explicó en las últimas horas que se pierde el resto de la temporada.

“El ánimo está bien, ahí de a poquito. Pero son mínimo ocho semanas de recuperación, así que ahí voy de a poquito, como dije, tranquilo y feliz”, manifestó resignado.

Así las cosas, Lucas Assadi pudo haber disputado su último partido con la U, entre los posibles jugadores que partirán del Chuncho por el interés en sus servicios desde el extranjero.

¿Assadi al AlAhly de Egipto?

Y surge una nueva y exótica posibilidad: según detalló la periodista Rocío Ayala en Radio ADN, el joven jugador formado en la U podría rodearse de camellos y recorrer las pirámides de Egipto en 2026.

“Hasta ahora no hay una ofertas formales, pero está en el radar de un equipo… En Egipto el Al Ahly hizo averiguaciones por Assadi. El jugador tiene contrato vigente con la U y está en conversaciones para ver si renueva o no“, informó Ayala.

Cabe recordar que Lucas Assadi explotó por fin a mita de temporada, de la mano de Gustavo Álvarez, tras meses como suplente en los que incluso quedó fuera de citación.

Desde ese Superclásico contra Colo Colo, en el que apareció sorpresivamente de inicio, fue curva fue bruscamente ascendente hasta convertirse en titular absoluto, figura y goleador de la U en esta campeña. Lamentablemente los azules lo extrañarán en la recta final de la Liga de Primera 2026.

