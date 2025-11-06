Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U. de Chile

Los partidos que le quedan a U. de Chile y qué necesita en la lucha por el Chile 2

U. de Chile ganó su partido pendiente y mantuvo vivo el sueño del Chile 2. Estas son las cuatro finales que le quedan, donde enfrentará un rival directo.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
U. de Chile superó a Everton y sueña con el Chile 2
© PhotosportU. de Chile superó a Everton y sueña con el Chile 2

U. de Chile cumplió la tarea y superó a Everton para mantenerse en la lucha por el Chile 2 en la Liga de Primera. Los azules ahora deben enfrentar cuatro finales, una contra un rival directo, para cerrar la temporada de la mejor manera y meterse en la Copa Libertadores 2026.

Con la victoria sobre los ruleteros en su partido pendiente, el Romántico Viajero alcanzó 45 puntos. Esto lo pone en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, por encima de Palestino (mismos puntos, pero mejor DG) y a dos unidades de O’Higgins y tres de U. Católica.

En el cierre del torneo, los azules deben enfrentar a Deportes Limache (domingo 9 de noviembre en el Santa Laura), a O’Higgins (fin de semana del 23 en Rancagua), a Coquimbo Unido (fin de semana del 30 en el Nacional) y a Deportes Iquique (fin de semana del 7 de diciembre en el norte).

De ganar todos sus encuentros -incluido el duelo contra el Capo de Provincia-, la U tiene asegurado el Chile 3. Ahora, para el Chile 2, depende de que la UC se caiga. En el escenario de que los azules solo ganen de acá al cierre, los cruzados deben tropezar en dos de sus cuatro últimos partidos para ceder el subliderato.

U. de Chile enfrenta cuatro finales para quedarse con el Chile 2 | Photosport

U. de Chile enfrenta cuatro finales para quedarse con el Chile 2 | Photosport

“Me bancan cuando…”: Leandro Fernández se quiebra luego de volver al gol en la U

ver también

“Me bancan cuando…”: Leandro Fernández se quiebra luego de volver al gol en la U

U. de Chile sueña con el Chile 2: así se juegan las últimas cuatro fechas del torneo

Los últimos cuatro partidos de U. de Chile:
Fecha 27. U. de Chile vs Deportes Limache.
Fecha 28. O’Higgins vs U. de Chile.
Fecha 29. U. de Chile vs Coquimbo Unido.
Fecha 30. Deportes Iquique vs U. de Chile.

Publicidad

Los últimos cuatro partidos de U. Católica:
Fecha 27. Deportes La Serena vs U. Católica.
Fecha 28. U. Católica vs Palestino.
Fecha 29. Huachipato vs U. Católica.
Fecha 30. U. Católica vs U. La Calera.

Los últimos cuatro partidos de O’Higgins:
Fecha 27. O’Higgins vs Ñublense.
Fecha 28. O’Higgins vs U. de Chile.
Fecha 29. Unión Española vs O’Higgins.
Fecha 30. O’Higgins vs Everton.

    Lee también
    Mono Sánchez revela la gran revancha que tuvo junto a Coquimbo Unido
    Chile

    Mono Sánchez revela la gran revancha que tuvo junto a Coquimbo Unido

    Iván Zamorano no se achica ante nadie: "Soy mejor que..."
    Internacional

    Iván Zamorano no se achica ante nadie: "Soy mejor que..."

    Resultados Loto jueves 6 de noviembre: Números ganadores sorteo 5344
    Tendencias

    Resultados Loto jueves 6 de noviembre: Números ganadores sorteo 5344

    Bizarrap elige a jugador de Colo Colo como el mejor después de Messi
    Colo Colo

    Bizarrap elige a jugador de Colo Colo como el mejor después de Messi

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo