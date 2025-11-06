U. de Chile cumplió la tarea y superó a Everton para mantenerse en la lucha por el Chile 2 en la Liga de Primera. Los azules ahora deben enfrentar cuatro finales, una contra un rival directo, para cerrar la temporada de la mejor manera y meterse en la Copa Libertadores 2026.

Con la victoria sobre los ruleteros en su partido pendiente, el Romántico Viajero alcanzó 45 puntos. Esto lo pone en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, por encima de Palestino (mismos puntos, pero mejor DG) y a dos unidades de O’Higgins y tres de U. Católica.

En el cierre del torneo, los azules deben enfrentar a Deportes Limache (domingo 9 de noviembre en el Santa Laura), a O’Higgins (fin de semana del 23 en Rancagua), a Coquimbo Unido (fin de semana del 30 en el Nacional) y a Deportes Iquique (fin de semana del 7 de diciembre en el norte).

De ganar todos sus encuentros -incluido el duelo contra el Capo de Provincia-, la U tiene asegurado el Chile 3. Ahora, para el Chile 2, depende de que la UC se caiga. En el escenario de que los azules solo ganen de acá al cierre, los cruzados deben tropezar en dos de sus cuatro últimos partidos para ceder el subliderato.

U. de Chile sueña con el Chile 2: así se juegan las últimas cuatro fechas del torneo

Los últimos cuatro partidos de U. de Chile:

Fecha 27. U. de Chile vs Deportes Limache.

Fecha 28. O’Higgins vs U. de Chile.

Fecha 29. U. de Chile vs Coquimbo Unido.

Fecha 30. Deportes Iquique vs U. de Chile.

Los últimos cuatro partidos de U. Católica:

Fecha 27. Deportes La Serena vs U. Católica.

Fecha 28. U. Católica vs Palestino.

Fecha 29. Huachipato vs U. Católica.

Fecha 30. U. Católica vs U. La Calera.

Los últimos cuatro partidos de O’Higgins:

Fecha 27. O’Higgins vs Ñublense.

Fecha 28. O’Higgins vs U. de Chile.

Fecha 29. Unión Española vs O’Higgins.

Fecha 30. O’Higgins vs Everton.