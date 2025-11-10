Universidad de Chile tuvo que sufrir más de la cuenta para poder superar a un complicado equipo de Deportes Limache, donde los azules vencieron con un marcador por 4-3 en la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

El equipo del técnico Gustavo Álvarez se derrumbó en los primeros minutos, cuando los tomateros se pusieron rápidamente por 2-0 arriba en el marcador, dejando mudo el estadio Santa Laura.

Si bien alcanzaron a descontar antes del final de los primeros 45 minutos, con un gol de penal de Charles Aránguiz, la segunda parte tuvo una drástica reacción de los jugadores.

Algo donde fue clave una conversación que tuvieron los dirigidos con su entrenador, en un café cargado en los 15 minutos de descanso, donde luego se reveló esta charla.

La U tuvo que remontar el duelo contra Limache. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué le dijo Álvarez a los jugadores de la U?

Fue Fabián Hormazábal quien entregó detalles de lo que habían conversado en el entretiempo del duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache, donde asegura que Gustavo Álvarez le pidió recuperar la memoria.

“Fue un partido difícil, nos vimos un poco sorprendidos por los dos goles en muy poco tiempo, pero supimos dar vuelta el resultado y quedarnos con la victoria”, explicó el defensor.

“El técnico nos pidió que siguiéramos haciendo lo que sabemos, tenemos una identidad muy clara y no tenemos que perderla, así que salimos hacer eso el segundo tiempo y anduvimos muy bien”, reveló

Mira sus declaraciones:

