Bicampeón de América escoge al nuevo DT de la selección chilena: “Tiene todos los méritos…”

La selección chilena vuelve a salir a la cancha, porque en la Fecha FIFA de noviembre jugará partidos amistosos ante Rusia y Perú en Europa.

El equipo nacional está pensando en el proceso para el Mundial de 2030, sin embargo, aún no tiene entrenador definido y por ahora se hace cargo el interino Nicolás Córdova, con sus métricas a la orden del día.

La idea del gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa, es tener al nuevo estratega del cuadro chileno en marzo y por ahora existen un par de candidatos fuertes.

ver también DT de Rusia elige entre Chile y Perú al rival más difícil: “El nivel es…”

Gonzalo Jara apunta a Gustavo Álvarez como nuevo DT de Chile

El gran candidato para asumir en la Roja es Manuel Pellegrini, quien tiene contrato hasta junio de 2026 con Real Betis y no lo ha querido extender.

El otro apuntado es el DT de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien debido a sus buenas campañas con los azules y con Huachipato, aparece como chance.

Un histórico de la Roja como Gonzalo Jara, cree que el actual adiestrador de la U es el indicado para ponerse el buzo del cuadro nacional.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez es apuntado para llegar a la Roja. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Es un entrenador que tiene todos los méritos de poder ser técnico de la Selección Chilena. Es un DT que desde la mejoría colectiva e individual potencia a los jugadores, les da herramientas para que se puedan desarrollar de la mejor manera”, dijo el bicampeón de América a Bolavip.

“Tiene un funcionamiento y un sistema muy claro también. Sabe muy bien a lo que juega, tiene una identidad súper clara y eso es lo que la Selección necesita. Conoce muy bien el país y valorizó a muchos jugadores”, agregó.

Publicidad

Publicidad

La Roja busca DT y para Gonzalo Jara el ideal es Gustavo Álvarez, quien tiene contrato vigente con Azul Azul por todo 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Rusia en la Fecha FIFA?

El partido entre Chile y Rusia se jugará este sábado 15 de noviembre a partir de las 14:00 horas de Chile.