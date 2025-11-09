La gran cantidad de equipos que están participando en este Mundial Sub 17 da para todo. Y es que pasamos de 24 a 48 elencos, lo que sin duda abrió la puerta para que varios seleccionados sin mucho cartel puedan jugar este tipo de torneos.

Algo así se vio durante esta jornada en la fecha 3 de la fase de grupos, donde Marruecos rompió el récord de goleadas en una Copa del Mundo tras una brutal paliza a Nueva Caledonia por el Grupo B.

El combinado africano superó por un tremendo 16-0 a los oceánicos, sumando así sus primeros tres puntos en esta fase y dando un paso importante en su opción de por lo menos clasificar a la próxima ronda como mejor tercero.

Marruecos golea por 16-0 a Nueva Caledonia en el Mundial Sub 17

Los africanos no tardaron nada en imponer sus términos ante los oceánicos, ya que recién a los 18 minutos del partido ganaban por 3-0 gracias al doblete de Oualid Ibn Salah y otro gol de Bilal Soukrat.

Marruecos terminó tercero del Grupo B en el Mundial Sub 17 con tres puntos una diferencia de goles de +8, lo que lo deja bien aspectado para clasificar de ronda. | Foto: Équipe du Maroc.

No obstante, el punto de quiebre del compromiso se dio antes de llegar a la media hora. Nueva Caledonia se quedó con nueve jugadores tras las expulsiones de Typhan Dreuko y Filipe Canehmez, dejando casi imposible una reacción.

Marruecos olió sangre y fue por todo, anotando 13 goles más para dar con la mayor goleada en la historia de los mundiales. Los leones del Atlas desplazaron a España, quienes en 1997 también por el Mundial Sub 17 golearon por 13-0 a Nueva Zelanda.

Cabe recordar que Nueva Caledonia también viene de sufrir una humillante derrota en el Mundial Sub 20 de nuestro país, donde perdieron por 9-1 ante Estados Unidos en Rancagua. Y ojo, que ya están clasificados para la repesca de la Copa del Mundo a nivel adulto del 2026.

