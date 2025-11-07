“Como Argentina en Qatar”: La especial motivación de la Roja en el Mundial Sub 17

La selección chilena busca su revancha en el Mundial Sub 17. El debut no fue de los mejores ante Francia y se dejaron escapar los primeros puntos. Ahora como colista en el grupo K se busca cambiar la imagen y sumar ante Uganda.

El cuadro afrícano sorprendió con su ataque a Canadá y por varios minutos estuvo cerca de abrochar su primer triunfo. Sin embargo, dejó escapar la victoria en los descuentos. Por lo que al igual que Chile buscará sumar para al menos soñar con el tercer puesto.

ver también Nació en Estados Unidos y eligió a la Roja en el Mundial Sub 17: “Me siento en familia”

Escenario que tienen presenten en el cuerpo técnico de Sebastián Miranda. Por lo mismo preparan un trabajo más que especial con psicólogo para que los jugadores lleguen lo más concentrados posible.

“El psicólogo ha estado en contacto con los jugadores a distancia, no está con nosotros en Qatar. Tampoco empezamos ganando en el Sudamericano, partimos perdiendo con Colombia 1-0 y en el segundo, ante Argentina, íbamos perdiendo 1-0 en el entretiempo”, confesó Seba Miranda en conversación con el enviado de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

ver también La IA predice el resultado de La Roja Sub-17 vs. Uganda por el Mundial: “Mi pronóstico para…”

Incluso el DT tomó como ejemplo lo que hizo la selección albiceleste en el último Mundial en 2022. Para así darle un nuevo envión al equipo nacional. “Acá en Qatar Argentina fue campeón del mundo tras perder el primer partido contra Arabia. Esas cosas les hemos mostrado, de que se pueden hacer las cosas. Confío que saldremos con personalidad y coraje”, complementó Miranda.

¿Cuándo juega Chile vs Uganda?

La segunda fecha del grupo K en el Mundial Sub 17 comienza este sábado 8 de noviembre. Chile debe enfrentar a Uganda a las 9:30 horas y será transmitido por Chilevisión y DSports. La última jornada será el 11/11 y la Roja cierra la fase de grupos ante Canadá también en el mismo horario de las 9:30 horas.

Publicidad