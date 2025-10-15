Sudamérica se paraliza por la llave más vistosa del Mundial Sub 20 de Chile. Ahí, Argentina se medirá ante Colombia, con tremendas campañas de ambos equipos que ilusionan con el título.

Los trasandinos vienen de eliminar a Nigeria con goleada y posteriormente al temible México. Con esos pergaminos, meten miedo para instalarse en la final, donde la recepción del público chileno ha sido tema para ellos.

Por su parte, los cafetaleros han sorprendido con su campaña. Recientemente dieron el batacazo sacando a España del Mundial y asoman como el rival más temible para los trasandinos en el torneo.

¿Dónde ver Argentina vs Colombia por el Mundial Sub 20?

El partido entre Argentina y Colombia Sub 20 se podrá ver en TV abierta por Chilevisión, mientras en el cable estará disponible en DSports.

En tanto, por streaming el partido será transmitido por chv.cl y por la app DGO, en el caso de DirecTV.

Argentina celebrando su gol ante México /Photosport

¿A qué hora juegan Argentina contra Colombia?

El duelo de las semifinales del Mundial Sub 20 se jugará a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. Quien gane el partido enfrentará al vencedor de Marruecos contra Francia.

Este último partido será el que abre la jornada en el Elías Figueroa de Valparaíso, ya que se disputará a las 17:00 horas, con la selección africana siendo la sensación del Mundial Sub 20 de Chile.

